Астрономи розкрили секрет "маленьких червоних точок" у космосі: що це насправді (фото)

Нове дослідження розкриває справжню природу одних із найзагадковіших об'єктів у космосі. Вчені нарешті з'ясували, чи є вони дуже компактними галактиками, чи є масивними чорними дірами.

Дивні червоні об'єкти, названі "маленькі червоні крапки", залишалися загадкою відтоді, як астрономи виявили їх у 2022 році за допомогою космічного телескопа Вебб. Ці таємничі об'єкти з раннього Всесвіту мають характеристики як галактик, так і надмасивних чорних дір, але не зовсім відповідають опису ні тих, ні інших. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, показує, що це все-таки надмасивні чорні діри, оповиті щільними хмарами газу. Ці хмари маскують характерні ознаки їхньої справжньої природи, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Спочатку вважалося, що "маленькі червоні точки", які існували у Всесвіті протягом 2 мільярдів років після Великого вибуху, є дуже компактними галактиками з великою кількістю зірок, що пояснює їхнє червоне світло. Також астрономи припустили, що в маленьких червоних крапках знаходяться надмасивні чорні діри, а світло походить від гарячого газу, який їх оточує.

Незалежно від того, чи є маленькі червоні точки чорними дірами або ранніми галактиками, вони мають занадто велику масу, щоб утворитися так рано в історії Всесвіту. Крім того, надмасивні чорні діри повинні випускати рентгенівське випромінювання і радіохвилі, але вчені не виявили їх у маленьких червоних точках.

Складене зображення різних "маленьких червоних точок", виявлених телескопом Вебб Фото: solar-system

Автори дослідження використовували космічний телескоп Вебб для ретельнішого вивчення загадкових об'єктів, найраніший з яких існував через 840 мільйонів років після Великого вибуху, який стався 13,8 млрд років тому, давши початок нашому Всесвіту.

Астрономи з'ясували, що ці маленькі червоні крапки занадто компактні, щоб бути галактиками. Найяскравіші маленькі червоні крапки мали диметр менше третини світлового року. Наприклад, відстань від Сонця до найближчої зірки, Проксима Центавра, становить приблизно 4 світлових роки.

Складене зображення різних "маленьких червоних точок", виявлених телескопом Вебб Фото: solar-system

Світло, що випромінюється маленькими червоними крапками, дуже схоже на світло, яке, за прогнозами, повинна випускати надмасивна чорна діра, оточена щільною хмарою газу. Цей газовий кокон міг блокувати рентгенівське випромінювання і радіохвилі.

За словами вчених, маленькі червоні крапки є надмасивними чорними дірами в процесі зростання, незважаючи на відсутність майже всіх типових ознак масивних чорних дір. Навколишній газовий кокон добре приховує характерні ознаки.

Астрономи дійшли висновку, що червоне світло випромінюють атоми газоподібного водню, які кружляють навколо чорної діри зі швидкістю в тисячі кілометрів на секунду. І цей газ притягується найсильнішою гравітацією чорної діри в центрі маленької червоної точки. Це означає, що ці чорні діри активно поглинають матерію і ростуть.

Вчені також визначили масу маленьких червоних точок, виходячи з нових даних. Вони виявили, що ці об'єкти приблизно в 100 разів менші, ніж вважалося раніше. Маса чорних дір, ймовірно, приблизно в 100 000-10 мільйонів разів перевищує масу Сонця і це те, що можна очікувати від молодих надмасивних чорних дір на ранніх етапах історії Всесвіту.

Майбутні дослідження можуть пролити світло на те, як народилися ці надмасивні чорні діри. Поки що це надмасивні чорні діри з найменшою масою серед відомих у ранньому Всесвіті. Також науковці хочуть з'ясувати, чи є така фаза зростання чорних дір, коли вони оповиті газовим коконом, поширеною, і визначити, яку роль вона відіграє в зростанні чорних дір.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що Юпітер містить у 1,5 раза більше кисню, ніж Сонце. Це відкриття має велике значення для розуміння формування планет Сонячної системи і пошуку придатних для життя світів.