Астрономы раскрыли секрет "маленьких красных точек" в космосе: что это на самом деле (фото)

Новое исследование раскрывает истинную природу одних из самых загадочных объектов в космосе. Ученые наконец-то выяснили, являются ли они очень компактными галактиками или же массивными черными дырами.

Странные красные объекты, названные "маленькие красные точки", оставались загадкой с тех пор, как астрономы обнаружили их в 2022 году с помощью космического телескопа Уэбб. Эти таинственные объекты из ранней Вселенной обладают характеристиками как галактик, так и сверхмассивных черных дыр, но не совсем соответствуют описанию ни тех не других. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, что это все-таки сверхмассивные черные дыры, окутанные плотными облаками газа. Эти облака маскируют характерные признаки их истинной природы, пишет Live Science.

Первоначально считалось, что "маленькие красные точки", которые существовали во Вселенной в течение 2 миллиардов лет после Большого взрыва, являются очень компактными галактиками с большим количеством звезд, что объясняет их красный свет. Также астрономы предположили, что в маленьких красных точках находятся сверхмассивные черные дыры, а свет исходит от горячего газа, который их окружает.

Независимо от того, являются ли маленькие красные точки черными дырами или ранними галактиками, они обладают слишком большой массой, чтобы образоваться так рано в истории Вселенной. Кроме того, сверхмассивные черные дыры должны выпускать рентгеновское излучение и радиоволны, но ученые не обнаружили их в маленьких красных точках.

Составное изображение различных "маленьких красных точек", обнаруженных телескопом Уэбб Фото: NASA

Авторы исследования использовали космический телескоп Уэбб для более тщательного изучения загадочных объектов, самый ранний из которых существовал через 840 миллионов лет после Большого взрыва, который произошел 13,8 млрд лет назад, дав начало нашей Вселенной.

Астрономы выяснили, что эти маленькие красные точки слишком компактные, чтобы быть галактиками. Самые яркие маленькие красные точки имели диметр менее трети светового года. Например, расстояние от Солнца до ближайшей звезды, Проксима Центавра, составляет примерно 4 световых года.

Свет, излучаемый маленькими красными точками, очень похож на свет, который, по прогнозам, должна выпускать сверхмассивная черная дыра, окруженная плотным облаком газа. Этот газовый кокон мог блокировать рентгеновское излучение и радиоволны.

По словам ученых, маленькие красные точки являются сверхмассивными черными дырами в процессе роста, несмотря на отсутствие почти всех типичных признаков массивных черных дыр. Окружающий газовый кокон хорошо скрывает характерные признаки.

Астрономы пришли к выводу, что красный свет излучают атомы газообразного водорода, которые кружат вокруг черной дыры со скоростью в тысячи километров в секунду. И это газ притягивается сильнейшей гравитацией черной дыры в центре маленькой красной точки. Это значит, что эти черные дыры активно поглощают материю и растут.

Ученые также определили массу маленьких красных точек, исходя из новых данных. Они обнаружили, что эти объекты примерно в 100 раз меньше, чем считалось ранее. Масса черных дыр, вероятно, примерно в 100 000–10 миллионов раз превышает массу Солнца и это то, что можно ожидать от молодых сверхмассивных черных дыр на ранних этапах истории Вселенной.

Будущие исследования могут пролить свет на то, как родились эти сверхмассивные черные дыры. Пока что это сверхмассивное черные дыры с наименьшей массой среди известных в ранней Вселенной. Также ученые хотят выяснить, является такая фаза роста черных дыр, когда они окутаны газовым коконом, распространенной, и определить, какую роль она играет в росте черных дыр.

