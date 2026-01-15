Секрет недр Юпитера: планета содержит больше кислорода, чем Солнце

Ученые создали наиболее полную на сегодняшний день модель атмосферы Юпитера и выяснили, что планета содержит в 1,5 раза больше кислорода, чем Солнце. Это открытие имеет большое значение для понимания формирования планет Солнечной системы и поиска пригодных для жизни миров.

Верхняя часть атмосферы Юпитера состоит из впечатляющих облаков и атмосферных штормов. Облака на Юпитере, как и земные, содержат воду, но на газовом гиганте они намного плотнее. Поэтому ни космический аппарат не смог точно измерить, что находится под облаками. Теперь же ученые создали наиболее полную на сегодняшний день модель атмосферы Юпитера и смогли выяснить, что находится в недрах планеты. Исследование, опубликованное в журнале The Planetary Science Journal, показало, что Юпитер содержит примерно в полтора раза больше кислорода, чем Солнце. Это выше, чем прошлые оценки, пишет Phys.

Атмосфера Юпитера — это гигантская газовая оболочка, состоящая в основном из водорода и гелия, с примесями аммиака, метана, воды и углерода, а также других элементов и соединений. Верхняя часть атмосферы планеты состоит из облаков и атмосферных штормов, наиболее известным из которых является Большое Красное Пятно.

Но ученые точно не знают, что скрывается под облаками и штормами на Юпитере. Облака настолько плотные, что космический аппарат "Галилео" потерял связь с Землей, когда в 2003 году погрузился в более глубокие слои атмосферы газового гиганта. Сейчас Юпитер изучает с безопасного расстояния на орбите космический аппарат "Юнона".

Эти данные рассказали о составе верхней части атмосферы Юпитера и ученые объединили эти данные со знаниями о химических реакциях, чтобы построить модели глубокой атмосферы планеты. Но ученые расходятся во мнениях о количестве воды и кислорода на Юпитере.

Химия атмосферы Юпитера невероятно сложная. Молекулы перемещаются между очень горячими условиями глубоко в атмосфере и более холодными условиями в верхней части, перестраиваясь в различные молекулы посредством тысяч различных типов химических реакций. Но необходимо учитывать и поведение облаков и капель воды. Чтобы лучше отразить все эти явления, авторы исследования впервые в одной модели глубокой атмосферы Юпитера объединили химию и гидродинамику.

В результате они выяснили, что на Юпитере, вероятно, примерно в полтора раза больше кислорода, чем на Солнце. Ранее считалось газовый гигант содержит всего 30% количества кислорода на Солнца. Для понимания масштаба, нужно знать, что Солнце состоит на 73% из водорода, на 25% — из гелия, и содержит лишь 0,77% кислорода. Атмосфера Земли состоит на 21% из кислорода.

Понимание количества кислорода на Юпитере важно для понимания того, как сформировалась Солнечная система. Все химические элементы, из которых состоят планеты, и мы сами, являются тем же веществом, из которого состоит Солнце. Но количество этих веществ может различаться, и можно использовать подобные данные, чтобы понять, как должны были сформироваться планеты Солнечной системы.

Например, сформировался ли Юпитер в том же месте, где он находится сейчас, или он образовался ближе или дальше от Солнца и со временем переместился? Подсказки могут быть получены из того факта, что большая часть кислорода на планете связана с водой, которая замерзает, и ведет себя по-другому, если находится слишком далеко от Солнца. Лед накапливается на планетах легче, чем водяной пар.

Также понимание того, какие условия создают какие типы планет, может помочь в поисках обитаемых планет за пределами Солнечной системы, говорят ученые.

