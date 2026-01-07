Потенциально обитаемый мир возле Юпитера разочаровал ученых: что с ним не так (фото)

Новое исследование предполагает, что на дне океана на ледяном спутнике Юпитера нет необходимых условий для существования жизни. Но она там все еще может быть.

У Юпитера есть 95 спутников и четыре из них являются самыми большими: Европа, Ганимед, Ио и Каллисто. Ученые считают, что под ледяной корой Европы скрывается огромный океан, где воды может быть в 2-3 раза больше, чем в океанах Земли. Существуют предположения, что в этом океане есть условия для развития внеземной жизни, но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предполагает, что таких условий там, вероятно, нет, пишет IFLScience.

Европа имеет ледяную кору толщиной от 15 до 25 километров, которая находится над океаном из жидкой воды глубиной от 60 до 150 километров. Под океаном, находится каменистая мантия, окружающая металлическое ядро. Граница между океаном и мантией — это морское дно. Считается, что на дне океана на Европе должны находится либо подводные вулканы, либо гидротермальные источники, которые создали бы необходимые условия для существования внеземной жизни.

Но авторы исследования, используя расчеты, учитывающие размер Европы, состав ее ядра м мантии, а также гравитационное влияние Юпитера, пришли к выводу, что на Европе, вероятно, отсутствуют тектонические движения, теплые гидротермальные источники или любая другая подводная геологическая активность, которая является необходимым условием для жизни.

Ученые подсчитали, что ядро Европы давно не выделяет необходимого тепла и энергии, чтобы создать тектонические движения и геологические образования, необходимые для поддержания жизни.

Исследователи говорят, что на дне океана на Европе, вероятно, ничего не происходит, а отсутствие геологической активности означает, что океан является безжизненным. То есть на дне океана на Европе, вероятно, никакой внеземной жизни нет.

Ученые также рассчитали гравитационное влияние Юпитера, то есть силу притяжения, которая может быть достаточно сильной, чтобы поддерживать геологическую активность на Европе. Гравитационное притяжение создает приливный нагрев.

По словам ученых, вероятно, Европа подвержена приливному нагреву, поэтому она не полностью замерзла и там есть океан из жидкой воды. Возможно, в далеком прошлом приливный нагрев был намного сильнее, но сейчас он слабый и не может вызвать какую-либо значительную геологическую активность на дне океана.

В ближайшие годы благодаря космическим аппаратам Europa Clipper и JUICE ученые смогут больше узнать о главных спутниках Юпитера, в том числе и о Европе. Возможно, океан на Европе все же содержит внеземную жизнь, но это смогут показать только наблюдения с близкого расстояния. Но даже если там нет жизни, ученые считают, что она может быть на других спутниках Юпитера, а также Сатурна.

