Потенційно населений світ біля Юпітера розчарував учених: що з ним не так (фото)

Нове дослідження припускає, що на дні океану на крижаному супутнику Юпітера немає необхідних умов для існування життя. Але воно там усе ще може бути.

У Юпітера є 95 супутників і чотири з них є найбільшими: Європа, Ганімед, Іо і Каллісто. Вчені вважають, що під крижаною корою Європи ховається величезний океан, де води може бути в 2-3 рази більше, ніж в океанах Землі. Існують припущення, що в цьому океані є умови для розвитку позаземного життя, але нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, припускає, що таких умов там, ймовірно, немає, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Європа має крижану кору товщиною від 15 до 25 кілометрів, яка знаходиться над океаном з рідкої води глибиною від 60 до 150 кілометрів. Під океаном знаходиться кам'яниста мантія, що оточує металеве ядро. Межа між океаном і мантією — це морське дно. Вважається, що на дні океану на Європі мають бути або підводні вулкани, або гідротермальні джерела, які створили б необхідні умови для існування позаземного життя.

Відео дня

Але автори дослідження, використовуючи розрахунки, що враховують розмір Європи, склад її ядра і мантії, а також гравітаційний вплив Юпітера, дійшли висновку, що на Європі, ймовірно, відсутні тектонічні рухи, теплі гідротермальні джерела або будь-яка інша підводна геологічна активність, яка є необхідною умовою для життя.

Вчені підрахували, що ядро Європи давно не виділяє необхідного тепла та енергії, щоб створити тектонічні рухи та геологічні утворення, необхідні для підтримки життя.

Супутник Юпітера Європа Фото: solar-system

Дослідники кажуть, що на дні океану на Європі, ймовірно, нічого не відбувається, а відсутність геологічної активності означає, що океан є неживим. Тобто на дні океану на Європі, ймовірно, ніякого позаземного життя немає.

Вчені також розрахували гравітаційний вплив Юпітера, тобто силу тяжіння, яка може бути досить сильною, щоб підтримувати геологічну активність на Європі. Гравітаційне тяжіння створює приливний нагрів.

За словами вчених, імовірно, Європа схильна до приливного нагрівання, тому вона не повністю замерзла і там є океан із рідкої води. Можливо, в далекому минулому приливний нагрів був набагато сильнішим, але зараз він слабкий і не може викликати якусь значну геологічну активність на дні океану.

Найближчими роками завдяки космічним апаратам Europa Clipper і JUICE вчені зможуть більше дізнатися про головні супутники Юпітера, зокрема і про Європу. Можливо, океан на Європі все ж містить позаземне життя, але це зможуть показати тільки спостереження з близької відстані. Але навіть якщо там немає життя, вчені вважають, що воно може бути на інших супутниках Юпітера, а також Сатурна.

Як уже писав Фокус, астрономи розкрили секрет "демона" на супутнику Юпітера Європа.

Також Фокус писав про те, що астрономи за допомогою космічного телескопа Габбл виявили новий тип астрономічних об'єктів, який може допомогти дізнатися більше про формування галактик у ранньому Всесвіті і розкрити таємницю темної матерії.