"Хмара 9": астрономи виявили новий космічний об'єкт, що складається з темної матерії (фото)

Учені за допомогою космічного телескопа Габбл виявили новий тип астрономічних об'єктів, який може допомогти дізнатися більше про формування галактик у ранньому Всесвіті та розкрити таємницю темної матерії.

Астрономи зробили важливе відкриття: вони вперше виявили космічний об'єкт, існування якого передбачали теорії. Цей об'єкт, що отримав назву "Хмара 9", складається переважно з темної матерії, а також із водневого газу, але в ньому немає зірок. Він розташований поруч зі спіральною галактикою M94 на відстані 14 мільйонів світлових років від нас. Учені вважають, що це невдала галактика, адже темна матерія не змогла накопичити достатньо водневого газу для того, щоб з'явилися зірки. Новий астрономічний об'єкт може допомогти пояснити, як формувалися галактики зі скупчень темної матерії в ранньому Всесвіті, а також дати уявлення про саму природу цієї загадкової речовини. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Вважається, що темна матерія становить близько 85% маси всієї матерії у Всесвіті, але вона не відбиває і випускає світло, а тому її не можна побачити безпосередньо. Але темна матерія впливає на звичайну матерію і світло за допомогою гравітації і це вказує на її присутність.

Учені вважають, що темна матерія справила величезний вплив на ранній космос і на форму Всесвіту, яким ми його бачимо сьогодні. Саме темна матерія, як вважається, за допомогою своєї гравітації накопичила в окремих регіонах космосу звичайну матерію, що дало змогу з'явитися першим зіркам і галактикам.

Автори дослідження вважають, що "Хмара 9", де переважає темна матерія, а також є водневий газ, але немає зірок, є прикладом галактики, яка так і не сформувалася. Теорії передбачали існування таких хмар, але тепер одну з них виявлено вперше.

Місцезнаходження "Хмари 9", невдалої галактики, заповненої газом і темною матерією, але позбавленої зірок

"Хмара 9" менша, ніж інші водневі хмари і має дуже сферичну форму. Її ядро складається з нейтрального водню і має діаметр близько 4900 світлових років, а маса хмари становить приблизно 1 мільйон мас Сонця. Але маса темної матерії в "Хмарі 9" оцінюється приблизно в 5 мільярдів мас Сонця.

Вчені вважають, що "Хмара 9" може в майбутньому стати повністю сформованою галактикою, повною зірок, але тільки якщо вона зможе зібрати таку масу водневого газу, яка буде еквівалентною 5 мільярдам мас Сонця.

Астрономи кажуть, що всередині хмари переважає темна матерія і водневий газ почав накопичуватися для того, щоб запустити процес народження зірок. Але зірки не з'явилися через недостатню кількість водневого газу.

Відсутність зірок у "Хмарі 9" надає вченим унікальну можливість вивчити темну матерію. Астрономи вважають, що у Всесвіті може існувати багато інших хмар із темної матерії та газу, які не стали галактиками, і їх можна виявити.

