"Облако 9": астрономы обнаружили новый космический объект, состоящий из темной материи (фото)

Ученые с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили новый тип астрономических объектов, который может помочь узнать больше о формировании галактик в ранней Вселенной и раскрыть тайну темной материи.

Астрономы сделали важное открытие: они впервые обнаружили космический объект, существование которого предсказывали теории. Этот объект, получивший название "Облако 9", состоит в основном из темной материи, а также из водородного газа, но в нем нет звезд. Он находится рядом со спиральной галактикой M94 на расстоянии 14 миллионов световых лет от нас. Ученые считают, что это неудавшаяся галактика, ведь темная материя не смогла накопить достаточно водородного газа для того, чтобы появились звезды. Новый астрономический объект может помочь объяснить, как формировались галактики из скоплений темной материи в ранней Вселенной, а также дать представление о самой природе этого загадочного вещества. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Считается, что темная материя составляет около 85% массы всей материи во Вселенной, но она не отражает и выпускает свет, а потому ее нельзя увидеть напрямую. Но темная материя влияет на обычную материю и свет с помощью гравитации и это указывает на ее присутствие.

Ученые считают, что темная материя оказала огромное влияние на ранний космос и на форму Вселенной, какой мы ее видим сегодня. Именно темная материя, как считается с помощью своей гравитации накопила в отдельных регионах космоса обычную материю, что позволило появиться первым звездам и галактикам.

Авторы исследования считают, что "Облако 9", где преобладает темная материя, а также есть водородный газ, но нет звезд, является примером галактики, которая так и не сформировалась. Теории предсказывали существование таких облаков, но теперь одно из них обнаружено впервые.

Местоположение "Облака 9", неудавшейся галактики, заполненной газом и темной материей, но лишенной звезд Фото: NASA

"Облако 9" меньше, чем другие водородные облака и имеет очень сферическую форму. Его ядро состоит из нейтрального водорода и имеет диаметр около 4900 световых лет, а масса облака составляет примерно 1 миллион масс Солнца. Но масса темной материи в "Облаке 9" оценивается примерно в 5 миллиардов масс Солнца.

Ученые считают, что "Облако 9" может в будущем стать полностью сформированной галактикой, полной звезд, но только если оно сможет собрать такую массу водородного газа, которая будет эквивалентна 5 миллиардам масс Солнца.

Астрономы говорят, что внутри облака преобладает темная материя и водородный газ начал накапливаться для того, чтобы запустить процесс рождения звезд. Но звезды не появились из-за недостаточного количества водородного газа.

Отсутствие звезд в "Облаке 9" предоставляет ученым уникальную возможность изучить темную материю. Астрономы считают, что во Вселенной может существовать много других облаков из темной материи и газа, которые не стали галактиками, и их можно обнаружить.

