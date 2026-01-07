Инопланетные цивилизации могут общаться как светлячки у всех на виду, считают ученые

Авторы исследования предполагают, что внеземные цивилизации могут общаться с помощью едва заметных вспышек света, подобно тому, как это делают светлячки на Земле.

Ученые считают, что нам необходимо избегать человеческих предубеждений в поисках внеземного разума. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, предполагают, что разумные инопланетное могут общаться с помощью вспышек света, как это делают земные светлячки. Ученые считают, что нам нужно изменить наш подход к поиску внеземных цивилизаций, пишет Live Science.

Сейчас поиски разумных инопланетян сосредоточены на поиске свидетельств существования в нашей галактике внеземных цивилизаций, которые похожи на нашу. Например, Институт SETI, организация, занимающаяся поиском внеземной жизни, большую часть своего времени тратит на поиск радиосигналов от далеких планет или тепла, излучаемого технологическими структурами, такими как теоретическая сфера Дайсона.

Но авторы исследования считают, что эти поиски страдают от антропоцентрической предвзятости. То есть мы пытаемся понять внеземных разумных существ через призму исключительно человеческой цивилизации и не учитываем существование потенциальных внеземных цивилизаций, которые полностью отличаются от нашей. Из-за этой предвзятости мы можем упускать из виду многообещающие признаки внеземного разума.

Авторы исследования предполагают, что у разумных инопланетян может существовать способ общения, который основан на мигающих вспышках света, которые похожи на вспышки света, создаваемые земными светлячками. Эти мигающие световые сигналы могут использоваться для специфической и сложной связи и могут быть похожи на космический маяк, которые подает повторяющиеся световые сигналы.

Ученые утверждают, что подобные вспышки света могут использоваться инопланетной цивилизацией в качестве сигналов, которые указывают на их присутствие другим цивилизациям в нашей галактике. А в космосе много повторяющихся вспышек света.

Исследователи утверждают, что регулярно повторяющиеся вспышки света, исходящие от инопланетных цивилизаций, возможно, в настоящее время остаются незамеченными Фото: Live Science

На Земле светлячки общаются с помощью серии регулярно повторяющихся вспышек света, вызванных внутренними химическими реакциями. Эти вспышки в основном используются для поиска партнеров и позволяют различным видам светлячков различать друг друга.

Ученые проанализировали вспышки света более 150 пульсаров. Это нейтронные звезды с очень быстрым вращением и сильным магнитным полем. Пульсары постоянно выпускают периодическое электромагнитное излучение. По словам ученых, эти звезды являются моделью того, как могут выглядеть световые сигналы от инопланетян.

И хотя ученые не обнаружили никаких доказательств существования искусственных сигналов, они отметили некоторое сходство между сигналами пульсаров и светлячков и предложили способы обнаружения будущих вспышек света от других природных объектов.

Исследователи утверждают, что такие сигналы могут использовать для общения внеземные цивилизации, которые являются более развитыми, чем мы, и отказались от широкого использования радиоволн для общения. То, что мы не привыкли общаться таким образом, не означает, что другие цивилизации не стали бы этого делать, говорят ученые.

