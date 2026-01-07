Поддержите нас UA
curiosity Марс
Марсоход NASA взобрался на склон горы на Марсе высотой 5 км и сделал потрясающий снимок | Фото: NASA

Марсоход Curiosity сделал удивительную панорамную фотографию, которая показывает, как меняется освещение на Марсе в течение дня.

Марсоход NASA Curiosity прислал новую фотографию поверхности Марса, которая демонстрирует местный ландшафт. Это изображение было сделано со склона горы Эолида высотой 5 километров, которая находится в центре кратера Гейл. Curiosity находится в этом кратере с 2012 года и собирает данные, необходимые для понимания того, как Марс превратился из теплого влажного мира в засушливую и холодную планету, которой он является сейчас, пишет Space.

Новое изображение, которое показали ученые из NASA, представляет собой панорамный снимок, созданный из двух разных фотографий. Они были получены в ноябре 2025 с помощью навигационных камер марсохода. Снимки были сделаны в 16:15 по местному марсианскому времени на 4722-й день миссии и в 8:20 утра на 4723-й день миссии.

Відео дня

После этого ученые объединили две черно-белые фотографии в одну и окрасили ее в холодные синие и теплые желтые цвета, чтобы показать, как меняется освещение в течение дня на Марсе. Добавление помогает выделить различные детали марсианского ландшафта, говорят ученые.

curiosity Марс
Новое изображение, которое показали ученые из NASA, представляет собой панорамный снимок, созданный из двух разных фотографий
Фото: NASA

На новой фотографии показано, что марсоход Curiosity находится на хребте на склоне горы Эолида, с которого открывается вид на регион, называемый "коробчатой формацией". Этот регион содержит богатые минералами хребты, которые остались после того, как миллиарды лет назад подземные воды протекали через трещины в горной породе.

Со временем ветер удалил более мягкие породы и обнажил затвердевшие минеральные жилы. Эти особенности местного ландшафта сохраняют свидетельства того, что на Марсе в прошлом на поверхности текла жидкая вода и того, как менялись условия окружающей среды.

гора Эолида Марс
Гора Эолида. Снимок сделан марсоходом Curiosity
Фото: NASA

На переднем плане видны следы колес марсохода, который медленно перемещается по склону горы Эолида в кратере Гейл. Здесь уже более 13 лет марсоход Curiosity собирает образцы горных пород и изучает местность. Дальше на изображении видно дно кратера, а на горизонте, примерно в 40 километрах, виден край кратера Гейл.

Марсоход Curiosity изучает местный рельеф и осадочные породы, которые хранят свидетельства о том, что Марс превратился из теплого, влажного, потенциально обитаемого мира в холодную и засушливую планету.

Анализируя химический состав горных пород, их текстуру и минеральные жилы, марсоход продолжает собирать воедино историю о том, как когда-то вода перемещалась по кратеру Гейл, и могла ли в этой среде существовать внеземная микробная жизнь.

