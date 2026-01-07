Марсохід NASA піднявся на схил гори на Марсі заввишки 5 км і зробив приголомшливий знімок (фото)

Марсохід Curiosity зробив дивовижну панорамну фотографію, яка показує, як змінюється освітлення на Марсі протягом дня.

Марсохід NASA Curiosity надіслав нову фотографію поверхні Марса, яка демонструє місцевий ландшафт. Це зображення було зроблено зі схилу гори Еоліда заввишки 5 кілометрів, яка розташована в центрі кратера Гейл. Curiosity перебуває в цьому кратері з 2012 року і збирає дані, необхідні для розуміння того, як Марс перетворився з теплого вологого світу на посушливу і холодну планету, якою він є зараз, пише Space.

Нове зображення, яке показали вчені з NASA, являє собою панорамний знімок, створений із двох різних фотографій. Вони були отримані в листопаді 2025 року за допомогою навігаційних камер марсохода. Знімки було зроблено о 16:15 за місцевим марсіанським часом на 4722-й день місії та о 8:20 ранку на 4723-й день місії.

Після цього вчені об'єднали дві чорно-білі фотографії в одну і пофарбували її в холодні сині і теплі жовті кольори, щоб показати, як змінюється освітлення протягом дня на Марсі. Додавання допомагає виділити різні деталі марсіанського ландшафту, кажуть учені.

Нове зображення, яке показали вчені з NASA, являє собою панорамний знімок, створений із двох різних фотографій Фото: solar-system

На новій фотографії показано, що марсохід Curiosity перебуває на хребті на схилі гори Еоліда, з якого відкривається вид на регіон, званий "коробчастою формацією". Цей регіон містить багаті мінералами хребти, які залишилися після того, як мільярди років тому підземні води протікали через тріщини в гірській породі.

Згодом вітер видалив м'якші породи і оголив затверділі мінеральні жили. Ці особливості місцевого ландшафту зберігають свідчення того, що на Марсі в минулому на поверхні текла рідка вода, і того, як змінювалися умови навколишнього середовища.

Гора Еоліда. Знімок зроблено марсоходом Curiosity Фото: solar-system

На передньому плані видно сліди коліс марсохода, який повільно переміщається схилом гори Еоліда в кратері Гейл. Тут уже понад 13 років марсохід Curiosity збирає зразки гірських порід і вивчає місцевість. Далі на зображенні видно дно кратера, а на горизонті, приблизно за 40 кілометрів, видно край кратера Гейл.

Марсохід Curiosity вивчає місцевий рельєф і осадові породи, які зберігають свідчення про те, що Марс перетворився з теплого, вологого, потенційно населеного світу на холодну й посушливу планету.

Аналізуючи хімічний склад гірських порід, їхню текстуру і мінеральні жили, марсохід продовжує збирати докупи історію про те, як колись вода переміщалася по кратеру Гейл, і чи могло в цьому середовищі існувати позаземне мікробне життя.

