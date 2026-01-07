Інопланетні цивілізації можуть спілкуватися як світлячки у всіх на очах, вважають учені

Автори дослідження припускають, що позаземні цивілізації можуть спілкуватися за допомогою ледь помітних спалахів світла, подібно до того, як це роблять світлячки на Землі.

Учені вважають, що нам необхідно уникати людських упереджень у пошуках позаземного розуму. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, припускають, що розумні інопланетяни можуть спілкуватися за допомогою спалахів світла, як це роблять земні світлячки. Вчені вважають, що нам потрібно змінити наш підхід до пошуку позаземних цивілізацій, пише Live Science.

Наразі пошуки розумних інопланетян зосереджені на пошуку свідчень існування в нашій галактиці позаземних цивілізацій, які схожі на нашу. Наприклад, Інститут SETI, організація, що займається пошуком позаземного життя, більшу частину свого часу витрачає на пошук радіосигналів від далеких планет або тепла, випромінюваного технологічними структурами, такими як теоретична сфера Дайсона.

Але автори дослідження вважають, що ці пошуки страждають від антропоцентричної упередженості. Тобто ми намагаємося зрозуміти позаземних розумних істот через призму винятково людської цивілізації і не враховуємо існування потенційних позаземних цивілізацій, які повністю відрізняються від нашої. Через цю упередженість ми можемо випускати з уваги багатообіцяючі ознаки позаземного розуму.

Автори дослідження припускають, що у розумних інопланетян може існувати спосіб спілкування, який ґрунтується на миготливих спалахах світла, що схожі на спалахи світла, створювані земними світлячками. Ці миготливі світлові сигнали можуть використовуватися для специфічного і складного зв'язку і можуть бути схожі на космічний маяк, який подає повторювані світлові сигнали.

Вчені стверджують, що подібні спалахи світла можуть використовуватися інопланетною цивілізацією як сигнали, які вказують на їхню присутність іншим цивілізаціям у нашій галактиці. А в космосі багато повторюваних спалахів світла.

На Землі світлячки спілкуються за допомогою серії спалахів світла, що регулярно повторюються, викликаних внутрішніми хімічними реакціями. Ці спалахи здебільшого використовуються для пошуку партнерів і дають змогу різним видам світлячків розрізняти один одного.

Учені проаналізували спалахи світла понад 150 пульсарів. Це нейтронні зірки з дуже швидким обертанням і сильним магнітним полем. Пульсари постійно випускають періодичне електромагнітне випромінювання. За словами вчених, ці зірки є моделлю того, який вигляд можуть мати світлові сигнали від інопланетян.

І хоча вчені не виявили жодних доказів існування штучних сигналів, вони відзначили деяку схожість між сигналами пульсарів і світлячків і запропонували способи виявлення майбутніх спалахів світла від інших природних об'єктів.

Дослідники стверджують, що такі сигнали можуть використовувати для спілкування позаземні цивілізації, які є більш розвиненими, ніж ми, і відмовилися від широкого використання радіохвиль для спілкування. Те, що ми не звикли спілкуватися таким чином, не означає, що інші цивілізації не стали б цього робити, кажуть науковці.

