Астронавты экстренно вернулись с МКС на Землю: это была первая медицинская эвакуация (видео)

Четверо астронавтов миссии Crew-11 на космическом корабле Crew Dragon успешно приводнились у побережья Калифорнии в четверг, 15 января. NASA провело первую в истории медицинскую эвакуацию экипажа c Международной космической станции (МКС).

Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Майклом Финком и Зеной Кардман, японцем Кимия Юи и россиянином Олегом Платоновым приводнилась в Тихом океане у побережья Калифорнии в четверг, 15 января, в 10:41 по Киеву примерно через 10,5 часов после вылета с МКС. Таким образом завершилась первая в истории медицинская эвакуация астронавтов с орбитальной станции, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Четверо астронавтов миссии Crew-11, прибывших на МКС 2 августа должны были находится на орбите еще около месяца. Но NASA вернуло их раньше домой из-за обнаруженным проблем у одного из членов экипажа. Впервые в истории МКС миссия астронавтов в космосе была сокращена из-за проблем со здоровьем у астронавтов.

Відео дня

Что произошло с астронавтами на орбите?

Во время заключительного этапа миссии Crew-11 произошло нечто необычное. На прошлой неделе NASA отменило выход в открытый космос астронавтов из-за проблем со здоровьем у одного из членов экипажа МКС. NASA не назвало имя этого астронавта, а также не была названа проблема со здоровьем. Было принято решение досрочно завершить миссию Crew-11 и вернуть астронавтов домой из-за невозможности решения медицинской проблемы на орбите.

Миссия Crew-11 длилась 167 дней, из которых 165 астронаваты провели на борту МКС. Это был первый космический полет для Кардман и Платонова, второй для Юи и четвертый для Финка. Юи провел в космосе в общей сложности 309 дней, а Финк — 549 дней.

Астронавты вернулись на Землю примерно через 10,5 часов после вылета с МКС на корабле Crew Dragon Фото: NASA

После того как астронавты Crew-11 покинули МКС, на борту орбитальной станции осталось всего три человека: Кристофер Уильямс из NASA и российские астронавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Вероятно, еще примерно месяц на МКС будет именно такой экипаж, поскольку миссия Crew-12, включающая четырех астронавтов, должна быть запущена в космос 15 февраля. Но в NASA заявили, что этот запуск может состоятся и раньше.

Экипаж миссии Crew-11. Слева направо: Олег Платонов, Майк Финк, Зена Кардман и Кимия Юи Фото: SpaceX

На МКС остались один американец и двое россиян

Представители NASA говорят, что их не беспокоит нехватка персонала на МКС, из-за чего Уильямсу придется самостоятельно управлять американским сегментом орбитальной станции.

Кстати, экипаж из трех человек был стандартом на МКС почти десять лет, начиная с ноября 2000 года, то есть с тех пор, как на орбитальную станцию прибыли первые астронавты. В 2009 году базовый экипаж был увеличен до шести человек, а в 2020 году – до семи.

Довольно удивительно, что потребовалось так много времени с момента начала работы МКС, чтобы состоялась первая медицинская эвакуация экипажа. В NASA заявили, что статистический анализ показал, что такая ситуация должна возникать примерно раз в три года.

Инцидент на советской космической станции

Кстати, миссия Crew-11 не была первой космической миссией, которая завершилась досрочно из-за проблем со здоровьем астронавта. В ноябре 1985 года СССР досрочно вернул на Землю треех астронавтов с космической станции "Салют-7", потому что один из них, Владимир Васютин, заболел. Он был госпитализирован после возвращения на Землю. Некоторые исследователи предполагают, что он страдал от инфекции предстательной железы, которую, возможно, скрывал от организаторов миссии перед запуском.

Как уже писал Фокус, поиск разумных инопланетян привел к 100 подозрительным радиосигналам из космоса. Ученые проводят анализ 100 радиосигналов, которые могут быть отправлены внеземными цивилизациями. Всего же было обнаружено 12 миллиардов радиосигналов, которые кажутся необычными.