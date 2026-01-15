Поиск разумных инопланетян привел к 100 подозрительным радиосигналам из космоса

Проект SETI@Home находится на завершающей стадии. Ученые проводят анализ 100 радиосигналов, которые могут быть отправлены внеземными цивилизациями. Всего же было обнаружено 12 миллиардов радиосигналов, которые кажутся необычными.

Крупнейший в мире проект по поиску внеземного разума близится к завершению благодаря помощи более чем 2 миллионов гражданских ученых и легендарной обсерватории Аресибо. Запущенный в 1999 году проект SETI@Home привлек миллионы добровольцев по всему миру для обнаружения необычных радиосигналов в данных обсерватории Аресибо. Этот мощный радиотелескоп в Пуэрто-Рико был разрушен в 2020 году. В данных радиотелескопа гражданские ученые выявили более 12 миллиардов необычных радиосигналов за 21 год работы с данными. Теперь ученые из проекта SETI@Home сузили этот список до 100 наиболее вероятных сигналов от потенциальных инопланетян. Сейчас эти сигналы изучаются с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа с одной тарелкой FAST, который находится в Китае. Результаты анализа данных представлены в двух статьях, опубликованных в журнале The Astronomical Journal, пишет Live Science.

Ученые считают, что потенциальные разумные инопланетяне смогли достичь такого же уровня технологического развития, как и мы, а потому могут использовать радиоволны для общения. Внеземные цивилизации могут отправлять в космос радиосигналы в надежде вступить в контакт с другими цивилизациями.

Радиотелескоп Аресибо был одним из важных инструментов для поиска внеземного разума. В 1974 году ученые отправила радиосигнал в близлежащее звездное скопление в надежде связаться с внеземной цивилизацией. Знаменитое "Послание из Аресибо", переданное в двоичном коде, включало в себя схематичное изображение человека, структуру ДНК, модель атома углерода и схему телескопа. Пока что ответ от инопланетян так и не пришел.

Одной из главных проблем для ученых, которые ищут сигналы от внеземного разума, является то, что космос наполнен радиоволнами. Начиная от атомов водорода и закачивая взрывами сверхновых, все выпускает радиоизлучение. Поэтому среди такого космического шума сложно выделить радиосигналы, которые могли бы иметь искусственное происхождение.

Чтобы сузить зону поиска внеземных цивилизаций, ученые из проекта SETI@Home обратились к гражданским ученым, которых попросили загрузить бесплатную программу на свои домашние компьютеры, чтобы провести анализ данных радиотелескопа Аресибо. В итоге в проекте с 1999 по 2020 года приняли участие более 2 миллионов добровольцев из 100 стран мира.

В статьях ученые описали огромный массив данных, собранный участниками проекта, и к чему привел тщательный анализ этих данных.

Задача проекта SETI@Home состоит в поиске радиосигналов из Млечного Пути вблизи радиоволны длиной 21 сантиметр, которая используется для картирования водородного газа в нашей галактике. Ученые считают, что инопланетная цивилизация может использовать эту частоту для общения и передачи сигналов другими цивилизациям.

Используя суперкомпьютер, ученые из 12 миллиардов наиболее интересных сигналов, обнаруженных добровольцами, выделили 100 радиосигналов, которые потенциально могут быть отправлены инопланетянами.

Эти сигналы были исследованы с помощью радиотелескопа FAST, но в результатах пока не обнаружено ничего необычного. Но ученые продолжат использовать этот радиотелескоп для получения еще большего массива данных, которые можно будет намного быстрее обработать чем раньше.

Ученые говорят, что пока нет неопровержимых доказательств существования искусственных радиосигналов, но все еще существует вероятность того, что в этих данных есть сигналы от инопланетян, которые были не замечены.

