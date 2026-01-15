Парадокс Марса решен: как вода оставалась теплой, когда Красная планета уже замерзла (фото)

Результаты исследования потенциально решают парадокс сохранения жидкой воды на Марсе даже при слишком холодном климате.

Тонкий ледяной покров мог защищать озера на древнем Марсе и сохранять воду в жидком виде даже когда климат Красной планеты становился холодным, считают ученые. Это исследование потенциально решает из величайших парадоксов истории Марса. Исследование опубликовано в журнале AGU Advances, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые ранее обнаружили на Марсе явные признаки того, что Красная планета в прошлом имела жидкую воду на поверхности. В частности, были обнаружены доказательства существования рек и озер, а недавно, как уже писал Фокус, исследователи представили доказательства того, что на Марсе был огромный океан.

Відео дня

Если на Марсе в прошлом текла жидкая вода, это значит, что планета когда-то была теплой и влажной, а не холодной и сухой, как сейчас. Хотя 4 миллиарда лет назад Марс, возможно, был теплее, чем сегодня, для поддержания таких температур потребовалась бы более плотная атмосфера из углекислого газа, чем есть планеты сейчас. Это важно еще и потому, что Солнце в то время выделяло на 25% меньше света.

Поэтому ученые начали сомневаться в том, действительно ли Марс когда-либо был теплым, по крайней мере, в течение длительных периодов времени. В итоге планетология предположили, что Марс все же был в основном холодной планетой, но каким-то образом на его поверхности существовала жидкая вода.

Это парадокс древней истории Марса: ученые нашли свидетельства существования жидкой воды даже тогда, когда Марс должен был быть слишком холодным для того, чтобы она существовала не в замороженном виде. Авторы исследования решили выяснить, каким образом вода могла оставаться теплой в холодных условиях Красной планеты.

Ученые ранее обнаружили на Марсе явные признаки того, что Красная планета в прошлом имела жидкую воду на поверхности Фото: NASA

Для этого они использовали данные, собранные марсоходом Curiosity и разработали климатическую модель для моделирования древнего климата Марса, на основе интерпретации истории климата Земли.

Ученые провели 64 различных моделирования, каждое из которых имитировало гипотетическое озеро в кратере Гейл шириной 154 километра в условиях, которые, как считается, существовали на Марсе 3,6 миллиарда лет назад. Каждое моделирование отображало состояние озера в течение 30 марсианских лет, что эквивалентно примерно 56 земным годам.

В некоторых сценариях озеро замерзало полностью зимой, но в других случаях на нем образовывался тонкий слой льда, который позволял существовать теплой жидкой воде, как это происходит в подземных озерах в Антарктиде.

Дно кратера Гейл на Марсе Фото: NASA

Весной и летом ледяной щит таял, а затем возникал следующей зимой, при этом общий объем жидкой воды в озере практически не менялся. В моделированиях это позволяло озеру оставаться стабильным и не замерзать, а также не высыхать, в течение десятилетий, даже когда температура на Марсе опускалась до нуля градусов Цельсия. Ученые считают, что этот физический механизм может быть решением климактерического парадокса на древнем Марсе.

Ученые провели 64 различных моделирования, каждое из которых имитировало гипотетическое озеро в кратере Гейл Фото: space.com

Хотя результаты исследования не означают, что на Марсе никогда не было более теплых периодов в его ранней истории, они объясняют, как жидкая вода могла сохраняться даже после окончания этих теплых периодов.

Ученые говорят, что если подобные закономерности будут обнаружены по всей планете, то это подтвердит теорию о том, что даже довольно холодный ранний Марс мог поддерживать круглогодичное наличие жидкой воды на поверхности. Таким образом на Марсе могла существовать пригодная для появления и развития жизни среда.

Как уже писал Фокус, пока что мы пока не сможем получить ответ на вопрос о том, был ли Марс обитаемым, ведь историческая миссия NASA была фактически отменена.

Также Фокус писал о том, что историю космоса придется переписать. Ученые выяснили, куда подевались маленькие галактики, которых должно было быть очень много во Вселенной.