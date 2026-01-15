На Марсе находится ценный груз, но забрать его не получится: исторический полет NASA отменен

Финансирование миссии Mars Sample Return, в рамках которой планировалось впервые доставить на Землю образцы горных пород с Марса, было сокращено. Маловероятно, что проект будет возобновлен ​​в ближайшие годы, если не произойдут какие-либо непредвиденные обстоятельства.

Похоже, что миссия NASA Mars Sample Return, амбициозный проект по доставке на нашу планету марсианских образцов, подошла к завершению. Эта миссия должна была дать ответ на один из главных вопросов: была ли жизнь на Марсе? Но Конгресс США резко сократил финансирование миссии, фактически отменив ее в том виде, в котором она задумывалась, пишет ScienceAlert.

Собранные марсоходом Perseverance образцы марсианских горных пород

Вопрос о том, был ли Марс обитаемой планетой, остается предметом споров среди ученых. Многие данные указывают на то, что на Красной планете была жизнь, ведь там были обнаружены необходимые условия для появления и развития в прошлом. Но нужно изучить образцы местных горных пород в лабораториях на Земле, чтобы дать ответ на этот вопрос. Поэтому в NASA несколько лет назад начали готовить миссию Mars Sample Return, в рамках которой на Землю должны были быть доставлены марсианские образцы.

Марсоход Perseverance с 2021 года начал сбор образцов горных пород на Марсе и сохранил их в 33 титановых трубках, которые в настоящее время находятся на поверхности Красной планеты. Но теперь судьба этого ценного груза неясна.

Марсоход Perseverance с 2021 года начал сбор образцов горных пород на Марсе Фото: NASA

В NASA изначально понимали, что миссия Mars Sample Return будет стоить очень дорого – около 11 миллиардов долларов. Затем стоимость проекта сократили до 7 миллиардов долларов, но это лишь предполагаемая сумма. Поэтому правительство США оказывало давление на NASA с целью сокращения бюджета миссию, пока этот бюджет не был очень сильно урезан, а сам проект фактически отменен.

Титановые трубки с образцами на Марсе Фото: NASA

Текущий проект миссии предполагал использование нескольких космических аппаратов для доставки образцов с Марса на Землю. Сначала на Марсе должен был приземлиться посадочный модуль. Пара марсианских вертолетов должна была собрать трубки с образцами и доставить их на модуль. Затем специальная ракета, размещенная в посадочном модуле, должна была доставить образцы на орбиту вокруг Марса и передать их орбитальному аппарату, который бы отправил образцы на Землю. Миссия Mars Sample Return – это очень сложный проект в реализации, требующий не только денег, но и новых технологий.

Новый бюджет NASA все еще предусматривает некоторые средства на разработку технологий, связанных с дальнейшим исследованием Марса, но лишь небольшую сумму. Часть этих средств может быть направлена ​​на разработку технологий, необходимых для доставки образцов с Марса на Землю, но это не гарантировано.

Возможно, NASA сможет разработать технологии, позволяющие исследовать собранные образцы прямо на поверхности Марса. Но трудно представить, как изучение образцов на Марсе когда-либо станет таким же эффективным, как изучение их на Земле.

Возможно, миссия Mars Sample Return будет возобновлена в будущем. В то же время у Китая также есть планы по сбору образцов на Марсе и доставке их на Землю. Возможно, Китай сможет стать первой страной в мире, которая реализует подобную миссию. Дело в том, что китайский проект не так сложен в реализации, как миссия NASA.

К счастью, титановые трубки с образцами, скорее всего, будут лежать на поверхности Марсе еще очень долго, и в холодной и сухой среде Красной планеты они вряд ли пострадают. Может быть когда-то NASA сможет их забрать.

