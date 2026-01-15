На Марсі перебуває цінний вантаж, але забрати його не вийде: історичний політ NASA скасовано

Фінансування місії Mars Sample Return, у рамках якої планувалося вперше доставити на Землю зразки гірських порід з Марса, було скорочено. Малоймовірно, що проєкт буде відновлено найближчими роками, якщо не трапиться якихось непередбачуваних обставин.

Схоже, що місія NASA Mars Sample Return, амбітний проєкт із доправлення на нашу планету марсіанських зразків, підійшла до завершення. Ця місія мала дати відповідь на одне з головних питань: чи було життя на Марсі? Але Конгрес США різко скоротив фінансування місії, фактично скасувавши її в тому вигляді, в якому вона задумувалася, пише ScienceAlert.

Зібрані марсоходом Perseverance зразки марсіанських гірських порід

Питання про те, чи був Марс населеною планетою, залишається предметом суперечок серед учених. Багато даних вказують на те, що на Червоній планеті було життя, адже там були виявлені необхідні умови для появи і розвитку в минулому. Але потрібно вивчити зразки місцевих гірських порід у лабораторіях на Землі, щоб дати відповідь на це питання. Тому в NASA кілька років тому почали готувати місію Mars Sample Return, у рамках якої на Землю мали бути доставлені марсіанські зразки.

Марсохід Perseverance із 2021 року розпочав збір зразків гірських порід на Марсі та зберіг їх у 33 титанових трубках, які нині перебувають на поверхні Червоної планети. Але тепер доля цього цінного вантажу неясна.

Марсохід Perseverance з 2021 року почав збір зразків гірських порід на Марсі Фото: NASA

У NASA спочатку розуміли, що місія Mars Sample Return коштуватиме дуже дорого — близько 11 мільярдів доларів. Потім вартість проєкту скоротили до 7 мільярдів доларів, але це лише передбачувана сума. Тому уряд США чинив тиск на NASA з метою скорочення бюджету місії, поки цей бюджет не був дуже сильно урізаний, а сам проєкт фактично скасований.

Титанові трубки зі зразками на Марсі Фото: solar-system

Поточний проєкт місії передбачав використання кількох космічних апаратів для доставки зразків з Марса на Землю. Спочатку на Марсі мав приземлитися посадковий модуль. Пара марсіанських гелікоптерів мала зібрати трубки зі зразками і доставити їх на модуль. Потім спеціальна ракета, розміщена в посадковому модулі, мала доставити зразки на орбіту навколо Марса і передати їх орбітальному апарату, який би відправив зразки на Землю. Місія Mars Sample Return — це дуже складний проєкт у реалізації, що вимагає не тільки грошей, а й нових технологій.

Новий бюджет NASA все ще передбачає деякі кошти на розробку технологій, пов'язаних із подальшим дослідженням Марса, але лише невелику суму. Частину цих коштів може бути спрямовано на розробку технологій, необхідних для доставки зразків з Марса на Землю, але це не гарантовано.

Можливо, NASA зможе розробити технології, що дадуть змогу досліджувати зібрані зразки просто на поверхні Марса. Але важко уявити, як вивчення зразків на Марсі коли-небудь стане таким же ефективним, як вивчення їх на Землі.

Можливо, місія Mars Sample Return буде відновлена в майбутньому. Водночас у Китаю також є плани зі збору зразків на Марсі та доставки їх на Землю. Можливо, Китай зможе стати першою країною у світі, яка реалізує подібну місію. Річ у тім, що китайський проєкт не такий складний у реалізації, як місія NASA.

На щастя, титанові трубки зі зразками, найімовірніше, лежатимуть на поверхні Марса ще дуже довго, і в холодному і сухому середовищі Червоної планети вони навряд чи постраждають. Можливо, колись NASA зможе їх забрати.

Як уже писав Фокус, астрономи знайшли доказ того, що Марс у минулому був "блакитною планетою". Вчені вважають, що на Марсі існував океан, який покривав велику територію планети.