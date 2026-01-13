Марс виявився "блакитною планетою": вчені знайшли докази (фото)

Незважаючи на те, що зараз Марс називають Червоною планетою, приблизно 3 мільярди років тому це була "блакитна планета". Там існував великий океан, розміром з один з океанів на Землі.

Попередні дослідження вже показали, що на Марсі в минулому існували річки й озера, а також моря з рідкої води і, можливо, навіть океан. Тепер же вчені знайшли, за їхніми словами, більш переконливі докази наявності річок, а також величезного океану на Марсі. Вчені виявили структури в Долині Маринер, що нагадують дельти річок на Землі і ці річки, як показує дослідження, впадали в океан. Нове дослідження надає переконливі докази існування берегової лінії і того, що океан на Марсі існував раніше, ніж передбачалося. Дослідження опубліковано в журналі npj Space Exploration, пише Phys.

Для вивчення геоморфологічних структур Марса вчені отримали зображення з високою роздільною здатністю, отримані за допомогою різних камер космічний апаратів Trace Gas Orbiter, Mars Express і Mars Reconnaissance Orbiter. Дослідження було зосереджене на геоморфологічних структурах у Долині Маринер — це найбільшій системі каньйонів на Марсі, що простягається вздовж екватора планети.

Під час вивчення зображень марсіанського ландшафту дослідники виявили структури, що нагадують дельти річок на Землі. Ці структури, як вважають учені, утворилися в місцях впадання річок в океан.

Для вивчення геоморфологічних структур Марса вчені зображення високої роздільної здатності, отримані за допомогою різних камер космічний апаратів Trace Gas Orbiter, Mars Express і Mars Reconnaissance Orbiter Фото: phys.org

Таким чином, нове дослідження доводить, що на Марсі справді існував океан і навіть раніше, ніж передбачалося, а саме приблизно 3 мільярди років тому.

Дослідження припускає, що океан на Марсі був щонайменше такого ж розміру, як Північний Льодовитий океан на Землі. За словами вчених, минулі дослідження не мали таких переконливих доказів наявності океану, але тепер вони є. Зокрема, це стосується підтвердження наявності берегової лінії. Дані показують, що океан простягався по всій північній півкулі Марса.

Відкриття дельт стародавніх річок і підтвердження існування океану означає, що на Марсі колись існували умови, які могли сприяти виникненню і розвитку життя.

За словами вчених, зараз Марс є сухою Червоною планетою, але нові дані показують, що в минулому це була волога "блакитна планета", схожа на Землю.

