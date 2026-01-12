Дивний пил знайшли в космосі: він витає за 4 млн світлових років від нас (фото)

Вважається, що кремній є основою космічного пилу, який наповнює міжзоряний простір. Але, ймовірно, у минулому Всесвіт грав за своїми правилами, і цей пил створювався без участі кремнію.

Для створення космічного пилу, що заповнює простір між зірками, як вважається, потрібен кремній як основний елемент. Але, як показує нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal, у ранньому Всесвіті космічний пил утворився завдяки несподіваному елементу. Тобто космічний пил можна створити без кремнію, як з'ясували вчені, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Кремній — це хімічний елемент, який відіграє ключову роль у створенні кам'янистих планет, таких як Земля. Це другий за поширеністю хімічний елемент у земній корі після кисню.

Відео дня

З огляду на те, що планети формуються з космічного пилу, найважливішим його компонентом є кремній. Тому астрономи вважали, що без кремнію не може існувати твердих частинок космічного пилу. Але виявилося, що це не так.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи вивчили відносно близьку до нас неправильну карликову галактику Секстант A, яка розташована на відстані 4 мільйони світлових років від нас.

У цій галактиці дуже мало важких хімічних елементів (важчих за водень і гелій), які астрономи називають металами. Рівень наповнення зірок і галактик металами називається металічність. Так ось, у цій галактиці металічність становить лише від 3% до 7% металічності Сонця. Це означає, що галактика Секстант A, а значить її зірки, майже повністю складається з водню і гелію. З цієї причини ця галактика є гарним місцем для вивчення умов у ранньому Всесвіті, де найперші галактики також в основному складалися з двох найпоширеніших хімічних елементів у Всесвіті.

Галактика Секстант А. Вставка показує запилені області з органічними речовинами, позначені зеленим кольором Фото: solar-system

Важкі хімічні елементи створюють зірки у своїх надрах. Потім вони поширюються космосом у міру старіння зірок або після того, як зірки вибухають надновою наприкінці життя. Так галактики отримують більшу кількість важких елементів. Але галактика Секстант А невелика, а тому її слабка гравітація не може утримати більшу частину важких елементів, і вони її покинули за мільярди років.

Астрономи вивчили зірки типу червоний гігант, на які перетворюються наприкінці життя зірки, що мають масу від 1 до 8 мас Сонця. У міру старіння такі зірки значно збільшуються в розмірах. За словами авторів дослідження, зазвичай такі зірки створюють космічний пил, що складається з кремнію. Але з огляду на низьку металічність, такі зірки взагалі не повинні створювати пил.

Якимось чином, навіть без кремнію, ці зірки були оточені космічним пилом, як показали спостереження. Астрономи з'ясували, що частинки пилу майже повністю складалися із заліза, що було несподівано.

Цього ніколи раніше астрономи не бачили в зірок, аналогічних зіркам, поширеним у ранньому Всесвіті. Тому вчені вважають, що космічний пил у ранньому Всесвіті міг виглядати зовсім інакше, ніж зараз, і не складався з кремнієвих частинок.

Також виявилося, що це не просто космічний пил, що складається із заліза. Астрономи виявили в ньому органічні молекули, відомі як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ). Вони також зустрічаються в космічному пилу і складаються з вуглецю. За словами вчених, галактика Секстант А є галактикою з найнижчою металічністю з усіх відомих, де були виявлені молекули ПАУ.

Як уже писав Фокус, астрономів спантеличив темний об'єкт з масою 1 млн Сонць і чорною дірою в якості "серця". За словами астрономів, таку структуру вони ще ніколи не бачили. Це може бути новий клас темних об'єктів у космосі.