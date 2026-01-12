Маса в 1 млн Сонць і чорна діра як "серце": астрономів спантеличив темний об'єкт

За словами астрономів, таку структуру вони ще ніколи не бачили. Це може бути новий клас темних об'єктів у космосі.

Повністю темний і загадковий об'єкт масою в 1 мільйон Сонць і, можливо, чорною дірою як "серце" продовжує спантеличувати астрономів, незважаючи на подальші дослідження. Цей загадковий руйнівник розташований на відстані близько 11 мільярдів світлових років від нас і був виявлений минулого року завдяки своєму гравітаційному впливу. Наразі це найвіддаленіший темний об'єкт, який був виявлений тільки за рахунок його гравітаційного впливу. Це може бути новий клас темних об'єктів у космосі. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Темний об'єкт у глибокому космосі, який астрономи назвали загадковим руйнівником, адже він порушує багато теоретичних моделей, являє собою не зовсім повну загадку.

Астрономи впевнені, що знають, що знаходиться в "серці" цього дивного космічного об'єкта. Вони вважають, що в центрі знаходиться чорна діра, яка займає приблизно 25% загальної маси темного об'єкта. При цьому в міру віддалення від центру щільність об'єкта зменшується, утворюючи великий дископодібний компонент. Це структура, яку ніколи раніше не бачили астрономи, тому це може бути новий клас темних об'єктів. Вважається, що темні об'єкти складаються переважно з темної матерії, загадкової невидимої речовини, яку можна виявити лише завдяки її впливу на звичайну матерію.

Цей дивний об'єкт був виявлений у системі гравітаційного лінзування JVAS B1938+666. Гравітаційне лінзування — це явище, вперше передбачене Альбертом Ейнштейном у теорії гравітації 1915 року, відомій як загальна теорія відносності. Воно відбувається, коли світло від фонового джерела проходить через викривлення простору, спричинене масивним об'єктом на передньому плані, відомим як гравітаційна лінза, внаслідок чого зазвичай прямий шлях світла стає викривленим, а саме світло посилюється. Гравітаційне лінзування дає змогу побачити об'єкти на великих відстанях у космосі за рахунок посилення світла, а також дає змогу дізнатися про розподіл маси всередині самої системи лінзування.

Гравітаційна лінза JVAS B1938+666 складається з масивних об'єктів, розташованих на відстані від 6,5 до 11 мільярдів світлових років від нас. Туди входить і загадковий руйнівник, найдальший елемент JVAS B1938+666. Астрономи визначили розподіл маси в цьому об'єкті, виявивши його профіль щільності. Це було складно зробити, адже JVAS B1938+666 складається з безлічі різних об'єктів, основним з яких є масивна еліптична галактика. Але, на відміну від цих інших об'єктів, загадковий руйнівник абсолютно невидимий.

Щоб вивчити його, астрономи порівняли дані, зібрані за допомогою безлічі телескопів, з різними моделями темної матерії. Виявилося, що жодна з цих моделей не могла пояснити загадковий руйнівник. Хоча дослідження цього об'єкта досі проводили з використанням радіотелескопів, потенційне рішення цієї космічної загадки може бути знайдено завдяки телескопам, які працюють в інших діапазонах довжин хвиль світла, зокрема й інфрачервоному випромінюванню.

За словами вчених, якби вдалося побачити будь-яке випромінювання у видимому або інфрачервоному діапазоні світла, то можна було б, наприклад, зробити висновок, що це дещо аномальна дуже компактна карликова галактика. Але якщо не вдасться побачити світло зірок або іншу видиму матерію, це означатиме, що це темний об'єкт, властивості якого важко пояснити за допомогою сучасних моделей темної матерії.

