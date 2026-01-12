Дивна веселка навколо близької мертвої зірки спантеличила астрономів: такого не повинно бути (фото)

Газ і пил, викинуті із зірок, можуть стикатися з навколишнім середовищем зірки і створювати ударну хвилю. Вчені отримали зображення барвистої ударної хвилі, схожої на туманність, яка спантеличила астрономів. Такої структури навколо білого карлика не повинно бути.

Нове відкриття астрономів кидає виклик розумінню того, як мертві зірки взаємодіють зі своїм оточенням. Згідно з усіма відомими механізмами, навколо зірки типу білий карлик не повинно бути такої, як виявили вчені, барвистої ударної хвилі. Не спостерігається жодного механізму, який міг би пояснити багатобарвну, схожу на туманність, структуру. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

За словами астрономів, вони виявили те, що ніколи раніше не бачили і тим паче навіть не очікували побачити, адже подібної туманності, що оточує зірку білий карлик, просто не повинно існувати. Вчені виявили дивний викид речовини з білого карлика, який згідно з відомими механізмами, не повинен відбуватися.

Білі карлики називають мертвими зірками. Річ у тім, що це залишки померлих, схожих на Сонце, зірок. Часто такі зірки викидають речовину в космос, коли вона взаємодіє з навколишнім міжзоряним газом, то створюється ударна хвиля. Але у випадку з білим карликом RXJ0528+2838 жоден із відомих механізмів не може повністю пояснити спостережувані явища.

Білі карлики, хоч і мають розмір Землі, їхня маса сягає 1,4 маси Сонця. Такі зірки часто існують у подвійних системах, де білий карлик притягує до себе речовину сусідньої зірки. У білого карлика RXJ0528+2838, який розташований на відстані 731 світловий рік від нас (це вважається близько), є зірка-компаньйон, схожа на Сонце. Коли речовина сусідньої зірки переміщується до білого карлика, то навколо нього утворюється диск. Частина газу і пилу з диска падає на білий карлик, а частина відлітає в космос.

Зіткнення між потоками речовини з диска і навколишнім міжзоряним газом формують енергетично активні структури, відомі як ударні хвилі. Вони можуть нагадувати туманність.

Але навколо білого карлика RXJ0528+2838 немає диска, що робить походження ударної хвилі загадкою. Форма, розмір і щільність ударної хвилі вказують на те, що викид речовини триває близько 1000 років. Астрономи точно не знають, як мертва зірка без диска може створювати такий тривалий викид речовини, але у них є припущення.

За словами вчених, у цього білого карлика є сильне магнітне поле. Тому автори дослідження припускають, що магнітне поле спрямовує речовину сусідньої зірки одразу ж на білий карлик, без створення диска навколо нього. І цей самий механізм може сприяти викиду речовини з білого карлика в космос.

За словами астрономів, у білого карлика без диска не повинно бути такого потужного викиду речовини, та все ж його виявлено. Поки складно сказати, який механізм задіяний у цьому процесі. Це відкриття ставить під сумнів стандартну картину руху і взаємодії речовини в таких екстремальних подвійних системах.

