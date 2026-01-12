Странная радуга вокруг близкой мертвой звезды озадачила астрономов: такого не должно быть (фото)

Газ и пыль, выброшенные из звезд, могут сталкиваться с окружающей средой звезды и создавать ударную волну. Ученые получили изображение красной ударной волны, похожей на туманность, которая озадачила астрономов. Такой структуры вокруг белого карлика не должно быть.

Новое открытие астрономов бросает вызов понимаю того, как мертвые звезды взаимодействуют со своим окружением. Согласно всем известным механизмам, вокруг звезды типа белый карлик не должно быть такой, как обнаружили ученые, красочной ударной волны. Не наблюдается никакого механизма, который мог бы объяснить многоцветную, похожую на туманность, структуру. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам астрономов, они обнаружили то, что никогда раньше не видели и тем более даже не ожидали увидеть, ведь подобной туманности, окружающей звезду белый карлик просто не должно существовать. Ученые обнаружили странный выброс вещества с белого карлика, который согласно известным механизмам, не должен происходить.

Відео дня

Белые карлики называют мертвыми звездами. Дело в том, что это остатки умерших, похожих на Солнце, звезд. Часто такие звезды выбрасывают вещество в космос, когда оно взаимодействует с окружающим межзвездным газом, то создается ударная волна. Но в случае с белым карликом RXJ0528+2838 ни один из известных механизмов не может полностью объяснить наблюдаемые явления.

Часто такие звезды выбрасывают вещество в космос, когда оно взаимодействует с окружающим межзвездным газом, то создается ударная волна. Но в случае с белым карликом RXJ0528+2838 ни один из известных механизмов не может полностью объяснить наблюдаемые явления Фото: ScienceAlert

Белые карлики, хотя и имеет размер Земли, их масса достигает 1,4 массы Солнца. Такие звезды часто существуют в двойных системах, где белый карлик притягивает к себе вещество соседней звезды. У белого карлика RXJ0528+2838, который находится на расстоянии 731 световой год от нас (это считается близко), есть звезда-компаньон, похожая на Солнце. Когда вещество соседней звезды перемещается к белому карлику, то вокруг него обязуется диск. Часть газа и пыли из диска падает на белый карлик, а часть улетает в космос.

Столкновения между потоками вещества из диска и окружающим межзвездным газом формируют энергетически активные структуры, известные как ударные волны. Они могут напоминать туманность.

Но вокруг белого карлика RXJ0528+2838 нет диска, что делает происхождение ударной волны загадкой. Форма, размер и плотность ударной волны указывают на то, что выброс вещества продолжается около 1000 лет. Астрономы точно не знают, как мертвая звезда без диска может создавать такой длительный выброс вещества, но у них есть предположение.

По словам ученых, у этого белого карлика есть сильное магнитное поле. Поэтому авторы исследования предполагают, что магнитное поле направляет вещество соседней звезды сразу же на белый карлик, без создания диска вокруг него. И этот же механизм может способствовать выбросу вещества с белого карлика в космос.

По словам астрономов, у белого карлика без диска не должно быть такого мощного выброса вещества и все же он обнаружен. Пока сложно сказать, какой механизм задействован в этом процессе. Это открытие ставит под сомнение стандартную картину движения и взаимодействия вещества в таких экстремальных двойных системах.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую раннюю спиральную галактику с перемычкой среди известных. Свет от этой галактики летел к космическому телескопу Уэбб примерно 11,5 миллиардов лет. Это значит, что спиральная галактика с перемычкой существовала уже через 2,3 миллиарда лет после Большого взрыва.