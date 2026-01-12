Схожа на Чумацький Шлях: виявлено найранішу спіральну галактику з перемичкою (фото)

Світло від цієї галактики летіло до космічного телескопа Вебб приблизно 11,5 мільярдів років. Це означає, що спіральна галактика з перемичкою існувала вже через 2,3 мільярда років після Великого вибуху.

Галактики не виникали у Всесвіті повністю сформованими. Вони проходили через хаотичні фази, перш ніж, зрештою, набули сучасних форм. І все ж астрономи виявили раніше деякі галактики, які виглядають занадто розвиненими для такого раннього періоду історії Всесвіту — за кілька мільярдів років після Великого вибуху. Нещодавно виявлена дивна галактика входить до числа таких дивних об'єктів. Астрономи з Піттсбурзького університету, США, які зробили відкриття, вважають, що це найраніша з відомих спіральних галактик із перемичкою, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Спіральні галактики відомі тим, що більша частина їхніх зірок знаходиться в спіральних рукавах, які виходять і закручуються з ядра галактики. Але ядро деяких спіральних галактик являє собою перемичку. Це структура в центрі галактики, яка являє собою щільне скупчення зірок і газу, вирівняне таким чином, що на зображеннях здається, що яскрава лінія перетинає галактику. Наша галактика Чумацький Шлях також є спіральною галактикою з перемичкою.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили нову галактику, названу COSMOS-74706, світло від якої переміщалося до телескопа приблизно 11,5 мільярдів років. Це означає, що спіральна галактика з перемичкою існувала вже через 2,3 мільярда років після Великого вибуху. Вчені вважають, що це найраніша подібна галактика серед усіх відомих. Це відкриття допомагає обмежити часові рамки, в яких перемички в спіральних галактиках могли вперше з'явитися у Всесвіті.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб виявили нову галактику, названу COSMOS-74706, світло від якої переміщалося до телескопа приблизно 11,5 мільярдів років Фото: IFLS

На фотографії видно як спіральну структуру галактики COSMOS-74706, так і її перемичку. Аналіз світла зірок галактики дозволив астрономам виділити різні хімічні компоненти, а також визначити її червоний зсув. Це зміна світла галактики через розширення Всесвіту, і його можна використовувати для визначення відстані до галактики, і вона знаходиться дуже далеко від нас.

За словами вчених, у цій галактиці перемичка почала формуватися приблизно через 2 мільярди років після Великого вибуху. Формування перемички в спіральній галактиці може відігравати важливу роль в еволюції галактики в цілому. Перемичка може направляти газ до центру галактики, де розташована надмасивна чорна діра. Це дозволяє чорній дірі рости за рахунок поглинання цього газу. Цей процес виробляє багато енергії, створюючи галактичні вітри, які можуть пригнічувати утворення нових зірок.

Астрономи не здивувалися виявленню спіральної галактики з перемичкою так рано в історії Всесвіту. Згідно з деякими моделями, деякі спіральні галактики з перемичкою формувалися вже 12,5 мільярдів років тому. Але, астрономи вважають, що в цю епоху не можна виявити занадто багато таких галактик, хоча вони, швидше за все, є. Тому більш давня спіральна галактика з перемичкою може бути виявлена в найближчому майбутньому.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в ранньому Всесвіті дивні галактики, які не піддаються класифікації.

Також Фокус писав про те, що на унікальних фотографіях зображена лисиця на тлі легендарних фінських "лисячих вогнів". Мисливець за полярним сяйвом зробив дивовижні фотографії, які поєднують у собі фінський фольклор і несподівано цікаву лисицю.