"Качкодзьоби" в космосі: телескоп NASA виявив дивні галактики, їх не можна пояснити (фото)

Астрономи виявили в ранньому Всесвіті галактики з незвичайними особливостями, які отримали прізвисько "качконіс". Як земна тварина, ці об'єкти поєднують у собі різні характеристики, а тому вони поки що не піддаються класифікації.

Астрономи провели аналіз даних отриманих космічним телескопом NASA Вебб під час кількох спостережень за раннім Всесвітом. У результаті вони виявили 9 галактик, які мають раніше небачене поєднання характеристик. Вчені порівнюють це відкриття з виявленням качкодзьоба, твариною, яка також кидає виклик звичайній біологічній класифікації. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

Учені виявили 9 точкових джерел світла, які існували 12-12,6 мільярдів років тому, тобто через 1,8 — 1,2 мільярда років після народження Всесвіту. Але дані показують, що ці об'єкти поки неможливо класифікувати. Вони знаходяться занадто далеко, щоб бути зірками в нашій галактиці, і занадто тьмяні, щоб бути квазарами, які настільки яскраві, що затьмарюють свої батьківські галактики. Квазар — це активна надмасивна чорна діра в центрі галактики, речовина навколо якої випромінює величезну кількість світла. При цьому точкові джерела світла набагато менші, ніж найменші відомі галактики.

За словами вчених, ці об'єкти такі ж незвичні, як і качконіс на Землі, адже ця тварина має генетичні особливості птахів, рептилій та ссавців. Автори дослідження вважають, що це надзвичайно компактні галактики, які мають несподіване поєднання характеристик. Тому ці галактики поки що не можна класифікувати, настільки вони незвичайні.

Чотири з дев'яти дуже незвичайних галактик Фото: solar-system

Можливо, це відсутня ланка в еволюції галактик. Можливо, астрономи виявили найбільш ранню стадію зростання масивних галактик, яку ніколи раніше не бачили. Вважається, що великі масивні галактики, такі як наш Чумацький Шлях, утворилися в результаті злиття безлічі менших галактик. Але, як сформувалися ці маленькі галактики? Можливо, вони почали свою еволюцію саме у вигляді таких точкових джерел світла, який випромінюють зірки в дуже компактній галактиці.

Щоб дізнатися більше про природу цих дивних галактик, потрібна набагато більша вибірка, ніж дев'ять об'єктів, кажуть учені. Подальші спостереження за раннім Всесвітом можуть допомогти розкрити таємницю "космічних качкодзьобів".

Як уже писав Фокус, вчені виявили абсолютно новий вид космічних об'єктів, яких раніше ніколи не бачили. Такі об'єкти можуть допомогти розкрити секрет появи найперших галактик і зірок.

Також Фокус писав про те, що потенційно населений світ біля Юпітера розчарував учених. Нове дослідження припускає, що на дні океану на крижаному супутнику Європа немає необхідних умов для існування життя. Але воно там усе ще може бути.