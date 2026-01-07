"Утконосы" в космосе: телескоп NASA обнаружил странные галактики, их нельзя объяснить (фото)

Астрономы обнаружили в ранней Вселенной галактики с необычными особенностями, которые получили прозвище “утконос”. Как земное животное, эти объекты сочетают в себе разные характеристики, а потому они пока не поддаются классификации.

Астрономы провели анализ данных полученных космическим телескопом NASA Уэбб во время нескольких наблюдений за ранней Вселенной. В результате они обнаружили 9 галактик, которые обладают ранее невиданным сочетанием характеристик. Ученые сравнивают это открытие с обнаружением утконоса, животным, которое также бросает вызов обычной биологической классификации. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

Ученые обнаружили 9 точечных источников света, которые существовали 12–12,6 миллиардов лет назад, то есть через 1,8 – 1,2 миллиарда лет после рождения Вселенной. Но данные показывают, что эти объекты пока невозможно классифицировать. Они находятся слишком далеко, чтобы быть звездами в нашей галактике, и слишком тусклые, чтобы быть квазарами, которые настолько яркие, что затмевают свои родительские галактики. Квазар – это активная сверхмассивная черная дыра в центре галактики, вещество вокруг которой излучает огромное количество света. При этом точечные источники света намного меньше, чем самые маленькие известные галактики.

По словам ученых, эти объекты такие же необычные, как и утконос на Земле, ведь это животное имеет генетические особенности птиц, рептилий и млекопитающих. Авторы исследования считают, что это чрезвычайно компактные галактики, которые обладают неожиданным сочетанием характеристик. Поэтому данные галактики пока нельзя классифицировать, настолько они необычны.

Четыре из девяти очень необычных галактик Фото: NASA

Возможно, это недостающее звено в эволюции галактик. Может быть астрономы обнаружили самую раннюю стадию роста массивных галактик, которую никогда раньше не видели. Считается, что большие массивные галактики, такие как наш Млечный Путь, образовались в результате слияния множества меньших галактик. Но, как сформировались эти маленькие галактики? Возможно, они начали свою эволюция именно в виде таких точечных источников света, который излучают звезды в очень компактной галактике.

Чтобы узнать больше о природе этих странных галактик нужна гораздо большая выборка, чем девять объектов, говорят ученые. Дальнейшие наблюдения за ранней Вселенной могут помочь раскрыть тайну "космических утконосов".

