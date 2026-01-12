Масса в 1 млн Солнц и черная дыра в качестве "сердца": астрономов озадачил темный объект

По словам астрономов, такую структуру они еще никогда не видели. Это может быть новый класс темных объектов в космосе.

Полностью темный и загадочный объект массой в 1 миллион Солнц и, возможно, черной дырой в качестве "сердца" продолжает озадачивать астрономов, несмотря на дальнейшие исследования. Этот загадочный разрушитель расположен на расстоянии около 11 миллиардов световых лет от нас и был обнаружен в прошлом году благодаря своему гравитационному влиянию. Сейчас это самый далекий темный объект, который был обнаружен только за счет его гравитационного влияния. Это может быть новый класс темных объектов в космосе. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Темный объект в глубоком космосе, который астрономы назвали загадочным разрушителем, ведь он нарушает многие теоретические модели, представляет собой не совсем полную загадку.

Астрономы уверены, что знают, что находится в "сердце" этого странного космического объекта. Они считают, что в центре находится черная дыра, которая занимает примерно 25% общей массы темного объекта. При этом по мере удаления от центра плотность объекта уменьшается, образуя большой дискообразный компонент. Это структура, которую никогда раньше не видели астрономы, поэтому это может быть новый класс темных объектов. Считается, что темные объекты состоят преимущественно из темной материи, загадочного невидимого вещества, которое можно обнаружить только благодаря его влиянию на обычную материю.

Этот странный объект был обнаружен в системе гравитационного линзирования JVAS B1938+666. Гравитационное линзирование — это явление, впервые предсказанное Альбертом Эйнштейном в теории гравитации 1915 года, известной как общая теория относительности. Оно происходит, когда свет от фонового источника проходит через искривление пространства, вызванное массивным объектом на переднем плане, известным как гравитационная линза, в результате чего обычно прямой путь света становится искривленным, а сам свет усиливается. Гравитационное линзирование позволяет увидеть объекты на больших расстояниях в космосе за счет усиления света, а также позволяют узнать о распределении массы внутри самой системы линзирования.

Астрономы уверены, что знают, что находится в "сердце" этого странного космического объекта. Они считают, что в центре находится черная дыра, которая занимает примерно 25% общей массы темного объекта Фото: space.com

Гравитационная линза JVAS B1938+666 состоит из массивных объектов, расположенных на расстоянии от 6,5 до 11 миллиардов световых лет от нас. Туда входит и загадочный разрушитель, самый дальний элемент JVAS B1938+666. Астрономы определили распределение массы в этом объекте, обнаружив его профиль плотности. Это было сложно сделать, ведь JVAS B1938+666 состоит из множества различных объектов, основным из которых является массивная эллиптическая галактика. Но, в отличие от этих других объектов, загадочный разрушитель совершенно невидим.

Чтобы изучить его, астрономы сравнили данные, собранные с помощью множества телескопов, с различными моделями темной материи. Оказалось, что ни одна из этих моделей не могла объяснить загадочный разрушитель. Хотя исследования этого объекта до сих пор проводились с использованием радиотелескопов, потенциальное решение этой космической загадки могут быть найдены благодаря телескопам, работающим в других диапазонах длин волн света, включая инфракрасное излучение.

По словам ученых, если бы удалось увидеть какое-либо излучение в видимом или инфракрасном диапазоне света, то можно было бы, например, сделать вывод, что это несколько аномальная очень компактная карликовая галактика. Но если не удастся увидеть свет звезд или другую видимую материю, это будет означать, что это темный объект, свойства которого трудно объяснить с помощью современных моделей темной материи.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили в космосе темный объект с наименьшей массой. Возможно, это сгусток таинственной темной материи.

Также Фокус писал о том, что странная радуга вокруг мертвой звезды озадачила астрономов. Ученые получили изображение красочной ударной волны, похожей на туманность. Такой структуры вокруг белого карлика не должно быть.