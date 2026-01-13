Марс оказался "голубой планетой": ученые нашли доказательства (фото)

Несмотря на то, что сейчас Марс называют Красной планетой, примерно 3 миллиарда лет назад это была “голубая планета”. Там существовал обширный океан, размером с один из океанов на Земле.

Предыдущие исследования уже показали, что на Марсе в прошлом существовали реки и озера, а также моря из жидкой воды и, возможно, даже океан. Теперь же ученые нашли, по их словам, более убедительные доказательства наличия рек, а также огромного океана на Марсе. Ученые обнаружили структуры в Долине Маринер, напоминающие дельты рек на Земле и эти реки, как показывает исследование, впадали в океан. Новое исследование предоставляет убедительные доказательства существования береговой линии и того, что океан на Марсе существовал раньше, чем предполагалось. Исследование опубликовано в журнале npj Space Exploration, пишет Phys.

Для изучения геоморфологических структур Марса ученые изображения высокого разрешения, полученные с помощью различных камер космический аппаратов Trace Gas Orbiter, Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter. Исследование было сосредоточено на геоморфологических структурах в Долине Маринер – это крупнейшей системе каньонов на Марсе, которая простирается вдоль экватора планеты.

Во время изучения изображений марсианского ландшафта исследователи обнаружили структуры, напоминающие дельты рек на Земли. Эти структуры, как считают ученые, образовались в местах впадения рек в океан.

Для изучения геоморфологических структур Марса ученые изображения высокого разрешения, полученные с помощью различных камер космический аппаратов Trace Gas Orbiter, Mars Express и Mars Reconnaissance Orbiter Фото: phys.org

Таким образом, новое исследование доказывает, что на Марсе действительно существовал океан и даже раньше, чем предполагалось, а именно примерно 3 миллиарда лет назад.

Исследование предполагает, что океан на Марсе был как минимум такого же размера, как Северный Ледовитый океан на Земле. По словам ученых, прошлые исследования не имели таких убедительных доказательств наличия океана, но теперь они есть. В частности, это касается подтверждения наличия береговой линии. Данные показывают, что океан простирался по всему северному полушарию Марса.

Открытие дельт древних рек и подтверждение существования океана означает, что на Марсе когда-то существовали условия, которые могли способствовать возникновению и развитию жизни.

По словам ученых, сейчас Марс является сухой Красной планетой, но новые данные показывают, что в прошлом это была влажная "голубая планета", похожая на Землю.

