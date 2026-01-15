Историю космоса придется переписать: ученые выяснили, куда подевались маленькие галактики

В ранней Вселенной было гораздо меньше маленьких галактик, чем предсказывали астрономы. Это открытие меняет представление об эволюции космоса.

Недавнее исследование предполагает, что в ранней Вселенной могло быть намного меньше крошечных галактик, чем должно было быть. Это открытие имеет серьезные последствия для истории развития нашей Вселенной, которую, возможно, придется переписать. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

В течение многих лет астрономы изучали историю космоса и предполагали, что в ранней Вселенной можно обнаружить почти бесконечное количество крошечных, тусклых галактик. Но новое исследование предполагает, что наше понимание ранней истории космоса может быть не совсем верным.

Астрономы представили доказательства того, что причина, по которой мы видим не так много крошечных галактик, как предсказывали теории, заключается в том, что они, возможно, исчезают. Это значит, что ученым, возможно, придется переосмыслить то, как наша Вселенная возникла из "космических темных веков".

Чтобы найти неуловимые крошечные галактики в ранней Вселенной, которые находятся чрезвычайно далеко от нас, астрономы использовали скопление галактик Abell 2744. Оно имеет настолько огромную массу, что буквально искривляет ткань пространства-времени. Этот эффект, называемый гравитационным линзированием, действует как естественный телескоп, где гравитация искривляет свет от более далеких объектов, растягивая и делая их ярче, так что они становятся видимыми для астрономов.

Скопление галактик Abell 2744 демонстрирует явные признаки гравитационного линзирования

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы попытались увидеть галактики, которые существовали в самом начале истории Вселенной во время эпохи реионизации 12-13 миллиардов лет назад.

Тогда Вселенная начала меняться, ведь впервые свет звезд и галактик смог заполнить ее всю и водородный газ стал прозрачным для света. Ранее астрономы предполагали, что самые маленькие и тусклые галактики были основными двигателями изменений Вселенной в то время, ведь именно они смогли обеспечить основную часть излучения, необходимого для рассеивания космического тумана. Прошлые наблюдения показали, что в ранней Вселенной должно было быть больше маленьких и тусклых галактик, чем больших и ярких.

Но авторы исследования обнаружили нечто иное. Вместо того чтобы продолжать расти, количество галактик достигло пика, а затем начало уменьшаться. Маленьких галактик стало меньше, чем предсказывали теории.

Почему же эти маленькие галактики исчезли? Вероятно, в ранней Вселенной интенсивное излучение от первых больших звезд могло настолько сильно нагреть окружающий газ, что маленькие галактики не могли его удерживать, считают ученые. Галактики не могли поглотить достаточно газа для образования новых звезд. Без звезд они оставались бы темными и мертвыми.

Если эти галактики отсутствуют, значит, они не могли выполнять всю основную работу в эпоху реионизации, когда свет звезд превратил газ космоса из холодного нейтрального вещества в горячую ионизированную плазму, какой он является сегодня. Возможно, с помощью более крупных галактик можно объяснить, как Вселенная стала прозрачной для света.

