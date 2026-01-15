Історію космосу доведеться переписати: вчені з'ясували, куди поділися маленькі галактики

У ранньому Всесвіті було набагато менше маленьких галактик, ніж передбачали астрономи. Це відкриття змінює уявлення про еволюцію космосу.

Недавнє дослідження припускає, що в ранньому Всесвіті могло бути набагато менше крихітних галактик, ніж повинно було бути. Це відкриття має серйозні наслідки для історії розвитку нашого Всесвіту, яку, можливо, доведеться переписати. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Протягом багатьох років астрономи вивчали історію космосу і припускали, що в ранньому Всесвіті можна виявити майже нескінченну кількість крихітних, тьмяних галактик. Але нове дослідження припускає, що наше розуміння ранньої історії космосу може бути не зовсім правильним.

Астрономи представили докази того, що причина, через яку ми бачимо не так багато крихітних галактик, як передбачали теорії, полягає в тому, що вони, можливо, зникають. Це означає, що вченим, можливо, доведеться переосмислити те, як наш Всесвіт виник із "космічних темних віків".

Щоб знайти невловимі крихітні галактики в ранньому Всесвіті, що знаходяться надзвичайно далеко від нас, астрономи використали скупчення галактик Abell 2744. Воно має настільки величезну масу, що буквально викривляє тканину простору-часу. Цей ефект, званий гравітаційним лінзуванням, діє як природний телескоп, де гравітація викривляє світло від більш далеких об'єктів, розтягуючи і роблячи їх яскравішими, так що вони стають видимими для астрономів.

Скупчення галактик Abell 2744 демонструє явні ознаки гравітаційного лінзування Фото: solar-system

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи спробували побачити галактики, які існували на самому початку історії Всесвіту під час епохи реіонізації 12-13 мільярдів років тому.

Тоді Всесвіт почав змінюватися, адже вперше світло зірок і галактик змогло заповнити його весь і водневий газ став прозорим для світла. Раніше астрономи припускали, що найменші та тьмяні галактики були основними рушіями змін Всесвіту в той час, адже саме вони змогли забезпечити основну частину випромінювання, необхідного для розсіювання космічного туману. Минулі спостереження показали, що в ранньому Всесвіті мало бути більше маленьких і тьмяних галактик, ніж великих і яскравих.

Але автори дослідження виявили дещо інше. Замість того щоб продовжувати зростати, кількість галактик досягла піку, а потім почала зменшуватися. Маленьких галактик стало менше, ніж передбачали теорії.

Чому ж ці маленькі галактики зникли? Імовірно, у ранньому Всесвіті інтенсивне випромінювання від перших великих зірок могло настільки сильно нагріти навколишній газ, що маленькі галактики не могли його утримувати, вважають учені. Галактики не могли поглинути достатньо газу для утворення нових зірок. Без зірок вони залишалися б темними і мертвими.

Якщо ці галактики відсутні, значить, вони не могли виконувати всю основну роботу в епоху реіонізації, коли світло зірок перетворило газ космосу з холодної нейтральної речовини на гарячу іонізовану плазму, якою він є сьогодні. Можливо, за допомогою більших галактик можна пояснити, як Всесвіт став прозорим для світла.

