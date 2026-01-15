Пошук розумних інопланетян призвів до 100 підозрілих радіосигналів із космосу

Проект SETI@Home перебуває на завершальній стадії. Вчені проводять аналіз 100 радіосигналів, які можуть бути відправлені позаземними цивілізаціями. Загалом же було виявлено 12 мільярдів радіосигналів, які здаються незвичайними.

Найбільший у світі проєкт із пошуку позаземного розуму наближається до завершення завдяки допомозі більш ніж 2 мільйонів цивільних учених і легендарної обсерваторії Аресібо. Запущений у 1999 році проєкт SETI@Home залучив мільйони добровольців по всьому світу для виявлення незвичайних радіосигналів у даних обсерваторії Аресібо. Цей потужний радіотелескоп у Пуерто-Ріко було зруйновано 2020 року. У даних радіотелескопа цивільні вчені виявили понад 12 мільярдів незвичайних радіосигналів за 21 рік роботи з даними. Тепер учені з проєкту SETI@Home звузили цей список до 100 найімовірніших сигналів від потенційних інопланетян. Зараз ці сигнали вивчають за допомогою найбільшого у світі радіотелескопа з однією тарілкою FAST, який розташований у Китаї. Результати аналізу даних представлені у двох статтях, опублікованих у журналі The Astronomical Journal, пише Live Science.

Учені вважають, що потенційні розумні інопланетяни змогли досягти такого ж рівня технологічного розвитку, як і ми, а тому можуть використовувати радіохвилі для спілкування. Позаземні цивілізації можуть відправляти в космос радіосигнали в надії вступити в контакт з іншими цивілізаціями.

Учені вважають, що потенційні розумні інопланетяни змогли досягти такого ж рівня технологічного розвитку, як і ми, а тому можуть використовувати радіохвилі для спілкування Фото: Live Science

Радіотелескоп Аресібо був одним із важливих інструментів для пошуку позаземного розуму. У 1974 році вчені відправили радіосигнал у прилегле зоряне скупчення в надії зв'язатися з позаземною цивілізацією. Знамените "Послання з Аресібо", передане в двійковому коді, містило схематичне зображення людини, структуру ДНК, модель атома вуглецю і схему телескопа. Поки що відповідь від інопланетян так і не надійшла.

Однією з головних проблем для вчених, які шукають сигнали від позаземного розуму, є те, що космос наповнений радіохвилями. Починаючи від атомів водню і закачуючи вибухами наднових, усе випускає радіовипромінювання. Тож серед такого космічного шуму складно виокремити радіосигнали, які могли б мати штучне походження.

Потужний радіотелескоп Аресібо в Пуерто-Ріко було зруйновано 2020 року Фото: Live Science

Щоб звузити зону пошуку позаземних цивілізацій, вчені з проєкту SETI@Home звернулися до цивільних науковців, яких попросили завантажити безплатну програму на свої домашні комп'ютери, щоб провести аналіз даних радіотелескопа Аресібо. У підсумку в проєкті з 1999 до 2020 року взяли участь понад 2 мільйони добровольців зі 100 країн світу.

У статтях вчені описали величезний масив даних, зібраний учасниками проєкту, і до чого призвів ретельний аналіз цих даних.

Завдання проєкту SETI@Home полягає в пошуку радіосигналів з Чумацького Шляху поблизу радіохвилі завдовжки 21 сантиметр, яка використовується для картування водневого газу в нашій галактиці. Вчені вважають, що інопланетна цивілізація може використовувати цю частоту для спілкування і передачі сигналів іншими цивілізаціям.

Використовуючи суперкомп'ютер, вчені з 12 мільярдів найцікавіших сигналів, виявлених добровольцями, виділили 100 радіосигналів, які потенційно можуть бути відправлені інопланетянами.

Ці сигнали були досліджені за допомогою радіотелескопа FAST, але в результатах поки не виявлено нічого незвичайного. Але вчені продовжать використовувати цей радіотелескоп для отримання ще більшого масиву даних, які можна буде набагато швидше обробити, ніж раніше.

Вчені кажуть, що поки що немає неспростовних доказів існування штучних радіосигналів, але все ще існує ймовірність того, що в цих даних є сигнали від інопланетян, які були не помічені.

