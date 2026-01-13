У пошуках інопланетян: несподіване відкриття про найпоширеніші зірки Чумацького Шляху

Результати нового дослідження можуть розчарувати тих, хто вважає, що складні позаземні живі організми можуть існувати по всій нашій галактиці.

Найпоширенішими зірками в нашій галактиці Чумацький Шлях є червоні карлики. Вони менші та холодніші за Сонце. Вважається, що схожі на Землю планети, які обертаються навколо червоних карликів, є хорошим місцем для існування складного позаземного життя. Ці планети мають схожий на Землю розмір і перебувають часто на потрібній відстані від своєї зірки. Але вчені дійшли висновку, що на цих планетах може не бути необхідного типу світла для підтримки багатоклітинних організмів. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

На Землі, рослини і бактерії перетворюють сонячне світло в енергію за допомогою фотосинтезу, виділяючи кисень як побічний продукт. Під час Кисневої катастрофи (глобальної зміни складу атмосфери Землі) приблизно 2,3 мільярда років тому в атмосфері нашої планети почали накопичуватися значні кількості кисню. Зрештою кисню стало так багато, що ці умови могли підтримувати складне багатоклітинне життя. Вважається, що аналогічний процес має відбуватися і на інших кам'янистих планетах, щоб там почало розвиватися складне життя.

Для процесу фотосинтезу потрібен особливий тип світла, відомий як фотосинтетично активне випромінювання. Це діапазон сонячного світла (від 400 до 700 нанометрів), необхідний для процвітання рослин, водоростей і ціанобактерій.

Хоча вчені знали, що світло, яке виходить від червоних карликів, здебільшого інфрачервоне, що виходить за межі вищевказаного діапазону, залишалося невідомим, як воно уповільнює еволюційні процеси.

Учені порівняли світло червоних карликів зі світлом Сонця і створили моделі виробництва кисню різними бактеріями. Дослідження показало, що оскільки червоні карлики виробляють мало корисної енергії, накопичення кисню в атмосферах їхніх планет відбуватиметься занадто повільно.

На планеті, яка обертається навколо червоного карлика, в гіршому разі знадобиться 63 мільярди років, щоб в атмосфері з'явилося так само багато кисню, як на Землі, створеного за допомогою фотосинтезу.

Навіть найоптимістичніші розрахунки вчених показують, що навіть якщо позаземні бактерії зможуть адаптуватися до такого світла червоних карликів, тимчасові рамки події, схожої на Кембрійський вибух на Землі (еволюційна подія, яка сталася понад 500 млн років тому, коли з'явилося багато складних тварин), усе одно перевищать 10 мільярдів років.

Учені дійшли висновку, що на планеті, яка має схожий розмір із Землею, але обертається навколо червоного карлика, рівень кисню в атмосфері ніколи не сягне значних значень, не кажучи вже про подію схожу на Кембрійський вибух. Таким чином, існування складного життя на таких планетах вкрай малоймовірне, вважають дослідники.

Оскільки більшість зірок у Чумацькому Шляху є червоними і карликами, то вчені вважають, що умови, необхідні для підтримки складного життя, можуть зустрічатися набагато рідше, ніж передбачалося. Але це не означає, що десь у нашій галактиці не може бути складного життя.

Автори дослідження припускають, що на кам'янистих планет біля червоних карликів може існувати тільки просте мікробне життя. Але складне життя може існувати або на інших типах планет, або ж на планетах навколо інших зірок. Учені вважають, що складне життя потрібно шукати на планетах, де світло їхніх зірок дає змогу запустити еволюційний вибух, як на Землі в далекому минулому.

