Знайдено мову для спілкування з інопланетянами: вчені подолали мовний бар'єр

Дослідники показали, яким чином люди можуть навчитися спілкуватися з позаземним розумом. У цьому допомогли земні істоти.

Якщо люди зможуть встановити контакт із потенційною позаземною цивілізацією, то постає питання: як можна спілкуватися з інопланетними, якщо немає спільної мови? Автори нового дослідження вважають, що можна створити універсальну мову для спілкування з позаземним розумом. У цьому можуть допомогти бджоли, пише Daily Mail.

За словами вчених, бджоли є одними з найближчих до потенційних інопланетян істот на Землі. Хоча мозок людини і бджоли сильно різниться, люди і комахи створили складні методи комунікації та співпраці. Також дослідження показали, що у бджіл є ще одна дуже важлива спільна риса з людьми — здатність до математики. Ґрунтуючись на цьому відкритті, вчені вважають, що математика може стати основою універсальної мови, необхідної для спілкування з інопланетянами.

Одна з головних проблем у спілкуванні з інопланетянами пов'язані з величезними відстанями в космосі. Наприклад, якщо припустити, що розумні інопланетяни живуть на відстані 4 світлових роки від нас, де розташована найближча до Сонця зірка, то надсилання повідомлення та отримання відповіді займуть щонайменше 10 років. Це робить непрактичною спробу вивчити мову інопланетян з нуля. Тому вчені кажуть, що потрібна "універсальна мова", зрозуміла будь-якому виду, незалежно від способу спілкування.

Учені вирішили з'ясувати, як можна спілкуватися з одним із найбільш схожих на інопланетян видів на Землі. Виявилося, що попри величезні відмінності, і люди, і бджоли, схоже, мають схоже базове розуміння математики.

Дослідники провели експерименти, під час яких бджоли продемонстрували здатність складати і віднімати, класифікувати числа як непарні або парні, і навіть показали розуміння "нуля". Бджоли навіть продемонстрували здатність пов'язувати абстрактні символи з числами, у дуже спрощеній версії того, як люди вивчають арабські цифри.

Той факт, що істоти, які настільки відрізняються від нас, поділяють математичні поняття з людьми, підтверджує теорію про те, що математика може бути універсальною мовою. Як і бджоли, інопланетяни також можуть мати таке саме уявлення про математику, як і люди.

Що стосується того, який вигляд може мати універсальна мова для спілкування з інопланетянами, вчені кажуть, що вона може бути дуже схожою на математику, яку більшість із нас використовує щодня. На простому рівні двійково-кодована інформація (представлена цифрами 0 і 1) була б початком, а потім, подібно до того, як люди вчаться мови, роблячи безліч "маленьких кроків", ми зможемо навчатися разом з інопланетним видом, щоб створити загальнозрозумілу мовну структуру, кажуть учені.

