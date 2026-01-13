Найден язык для общения с инопланетянами: ученые преодолели языковой барьер

Исследователи показали, каким образом люди могут научиться общаться с внеземным разумом. В этом помогли земные существа.

Если люди смогут установить контакт с потенциальной внеземной цивилизацией, то возникает вопрос: как можно общаться с инопланетными, если нет общего языка? Авторы нового исследования считают, что можно создать универсальный язык для общения с внеземным разумом. В этом могут помочь пчелы, пишет Daily Mail.

По словам ученых, пчелы являются одними из самых близких к потенциальным инопланетянам существ на Земле. Хотя мозг человека и пчелы сильно различается, люди и насекомые создали сложные методы коммуникации и сотрудничества. Также исследования показали, что у пчел есть еще одна очень важная общая черта с людьми — способность к математике. Основываясь на этом открытии, ученые считают, что математика может стать основой универсального языка, необходимого для общения с инопланетянами.

Одна из главных проблем в общении с инопланетянами связаны с огромными расстояниями в космосе. Например, если предположить, что разумные инопланетяне живут на расстоянии 4 световых года от нас, где находится ближайшая к Солнцу звезда, то отправка сообщения и получение ответа займут как минимум 10 лет. Это делает непрактичным попытку выучить язык инопланетян с нуля. Поэтому ученые говорят, что нужен "универсальный язык", понятный любому виду, независимо от способа общения.

Ученые решили выяснить, как можно общаться с одним из самых похожих на инопланетян видов на Земле. Оказалось, что несмотря на огромные различия, и люди, и пчелы, похоже, имеют схожее базовое понимание математики.

Исследователи провели эксперименты, в ходе которых пчелы продемонстрировали способность складывать и вычитать, классифицировать числа как нечетные или четные, и даже показали понимание "нуля". Пчелы даже продемонстрировали способность связывать абстрактные символы с числами, в очень упрощенной версии того, как люди изучают арабские цифры.

Тот факт, что настолько отличающиеся от нас существа разделяют математические понятия с людьми, подтверждает теорию о том, что математика может быть универсальным языком. Как и пчелы инопланетяне также могут иметь такое же представление о математике, как и люди.

Что касается того, как может выглядеть универсальный язык для общения с инопланетянами, ученые говорят, что он может быть очень похож на математику, которую большинство из нас использует каждый день. На простом уровне двоично-кодированная информация (представленная цифрами 0 и 1) была бы началом, а затем, подобно тому, как люди учатся языку, делая множество "маленьких шагов", мы сможем учится вместе с инопланетным видом, чтобы создать общепонятную языковую структуру, говорят ученые.

