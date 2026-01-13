Китай встановив свій час на Місяці: вчені з КНР створили програмне забезпечення (фото)
Більш слабка гравітація Місяця призводить до того, що місячний годинник йде трохи швидше, ніж годинник на Землі. Нове програмне забезпечення дасть змогу майбутнім місячним місіям легко синхронізувати час між Землею і Місяцем.
Китайські вчені розробили перше у світі програмне забезпечення для синхронізації місячного годинника з годинником на Землі. При цьому вчені кажуть, що новий інструмент є загальнодоступним для всіх країн. Синхронізація часу між Місяцем і Землею має величезне значення в міру того, як набирає обертів місячна гонка за створення перших поселень на супутнику нашої планети. Тому універсальна система вимірювання часу на Землі та Місяці є життєво необхідною для майбутніх місячних місій. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy and Astrophysics, пише Gizmodo.
Вчені створили програмне забезпечення LTE440, яке враховує слабшу місячну гравітацію і рух Місяця в просторі для синхронізації місячного годинника із земним часом.
Час на Місяці йде інакше, ніж на Землі. Загальна теорія відносності Ейнштейна показала, що перебіг часу залежить від гравітації та руху, і час сповільнюється там, де існує сильніша гравітація.
У Місяця слабша гравітація, ніж у Землі, а тому існує невелика різниця часу між ними. Час на Місяці йде швидше, ніж на Землі, і різниця становить 58 мікросекунд кожні 24 години. Це здається незначним, але з часом ця різниця накопичується, що може вплинути на навігацію і зв'язок на Місяці.
Сучасні космічні апарати використовують системи, подібні до GPS. Ці системи обчислюють положення, точно вимірюючи час, необхідний радіосигналу для поширення від супутника до приймача. Крихітна помилка в часі може змістити положення посадкового місячного модуля на кілька кілометрів.
Наразі місії на Місяць обмінюються даними із Землею, використовуючи скоординований універсальний час. Очікується, що в найближчому майбутньому кількість польотів на Місяць збільшиться, тому необхідний новий метод вимірювання часу для забезпечення більшої точності.
Нове програмне забезпечення використовує точні дані про рух Місяця для відстеження будь-яких змін різниці в часі між Землею та її природним супутником. Вчені ввели ці дані в програмне забезпечення, яке дає змогу користувачам порівнювати різницю в часі між Землею і Місяцем у будь-який заданий момент.
LTE440 автоматизує складні обчислення, які лежать в основі визначення різниці в часі між Землею і Місяцем. Учені кажуть, що їхнє програмне забезпечення дає змогу ідеально синхронізувати місячний годинник із земним. При цьому точність вимірювання місячного часу залишається в межах наносекунд навіть під час прогнозування на 1000 років уперед. Це дає змогу користувачам миттєво синхронізувати земний і місячний годинники, усуваючи необхідність у ручних складних обчисленнях, оскільки космічні агентства готуються до довгострокового заселення Місяця.
NASA планує відправити пілотовану місію "Артеміда-2" навколо Місяця вже в лютому цього року, як уже писав Фокус. А перша з 1972 року висадка астронавтів NASA на Місяць (це буде місія "Артеміда-3") запланована на 2028 рік. Китай збирається висадити своїх астронавтів на Місяць до 2030 року.
