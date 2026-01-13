Телескоп Габбл скоро впаде на Землю: вчені попереджають про велику загрозу для людей (фото)

Згідно з прогнозами вчених, існує висока ймовірність того, що космічний телескоп становить реальну загрозу для людей на Землі.

Космічний телескоп Габбл зробив значний внесок у розуміння Всесвіту за 36 років своєї роботи на низькій навколоземній орбіті. Рухаючись навколо Землі зі швидкістю 28 163 км/год, за ці роки він подолав понад 6 мільярдів кілометрів у космосі. Дані телескопа Габбл допомогли визначити швидкість розширення Всесвіту і виявити темну енергію, яка відіграє ключову роль у цьому розширенні. Завдяки спостереженням телескопа Габбл астрономи з'ясували, що вік Всесвіту становить 13,8 мільярда років. Але Хаббл не був спроектований для вічного обертання навколо нашої планети, і атмосферний опір, що виникає під час руху телескопа через розріджені зовнішні області атмосфери Землі, наближає його до моменту, коли він більше не зможе продовжувати орбітальний рух і зіткнеться із Землею. Ця подія становить реальну загрозу для людей, як показує нове дослідження вчених із NASA, пише IFLScience.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З 1993 до 2009 року астронавти NASA за допомогою космічних шатлів 5 разів проводили модернізацію і ремонт космічного телескопа Габбл. Також вони виводили телескоп на вищу орбіту. Але NASA не використовує космічні шатли з 2011 року, а отже астронавти відтоді не можуть змінити орбіту телескопа Габбл, щоб запобігти його природному спуску в атмосферу Землі.

З 1993 до 2009 року астронавти NASA за допомогою космічних шатлів 5 разів проводили модернізацію і ремонт космічного телескопа Габбл Фото: NASA

При цьому раніше передбачалося, що телескоп Габбл буде спущений за допомогою шатлів під контролем вчених з NASA після закінчення його роботи. Але ніхто не думав, що Хаббл працюватиме так довго.

Автори дослідження прогнозують, що орбіта космічного телескопа буде повільно знижуватися найближчими роками, перш ніж відбудеться неконтрольований вхід в атмосферу Землі. Учені кажуть, що в цьому випадку уламки телескопа, який не повністю згорить в атмосфері, можуть досягти поверхні нашої планети, що може призвести до загибелі людей.

Космічний телескоп Габбл зробив значний внесок у розуміння Всесвіту за 36 років своєї роботи на низькій навколоземній орбіті Фото: ESA

Дослідження показало, що в кращому разі телескоп може залишатися на орбіті до 2040 року, а в гіршому — увійти в атмосферу вже у 2029 році. Найімовірніше, що телескоп Габбл впаде на Землю у 2033 році. При цьому, як показують розрахунки, може утворитися величезний слід з уламків завдовжки приблизно від 350 до 800 кілометрів уздовж траєкторії падіння.

Наразі точне місце падіння вчені не розрахували, тож катастрофа може торкнутися будь-якого жителя Землі. Розрахунки показали, що існує ймовірність на рівні 1 до 330, що через уламки телескопа можуть загинути люди. Хоча ризик досить низький, але він значно вищий за стандарти NASA для космічного сміття, що падає, де ризик для людей не повинен перевищувати 1 до 10 000.

Учені вважають, що потрібно провести подальші дослідження, щоб поліпшити прогнозування часу і місця падіння телескопа Хаббл на Землю, а також для уточнення ризику для людей.

Як уже писав Фокус, за допомогою космічного телескопа Хаббл астрономи виявили новий тип об'єктів космосу, який може допомогти розкрити таємницю темної матерії.

Також Фокус писав про те, що Місяць виявився несподівано нерівним і вчені з'ясували, в чому причина. Зразки гірських порід, зібрані на зворотному боці Місяця допомогли вирішити давню загадку природного супутника Землі.