Місяць виявився несподівано нерівним: вчені з'ясували, у чому причина

Зразки гірських порід, зібрані на зворотному боці Місяця, допомогли вирішити давню загадку природного супутника Землі.

Вчені провели новий аналіз зразків гірських порід, зібраних китайським апаратом "Чан'е-6". Вчені дійшли висновку, що причиною значної відмінності між двома півкулями Місяця може бути гігантське зіткнення, яке змінило внутрішній склад супутника Землі. Дослідження опубліковано в журналі PNAS, пише ScienceAlert.

Асиметрія двох півкуль Місяця спантеличувала вчених відтоді, як радянський зонд "Луна-3" зробив перші знімки зворотного боку Місяця 1959 року. У той час видимий нам бік Місяця виглядає плямистим і гладким, з темними базальтовими рівнинами, зворотний бік Місяця має світліший відтінок і вкритий великою кількістю кратерів.

Вчені раніше пропонували багато можливих пояснень такої асиметрії Місяця, включно зі зв'язком із найбільшим ударним кратером у Сонячній системі — басейном Південний полюс-Ейткен, який займає майже чверть поверхні Місяця. Але без зразків зі зворотного боку Місяця підтвердити цей зв'язок було складно.

У 2024 році китайський апарат "Чан'є-6" уперше в історії доставив на Землю зразки гірських порід зі зворотного боку Місяця. Відтоді вчені вивчають ці зразки, щоб розкрити секрети Місяця.

Автори нового дослідження проаналізували вміст калію і заліза в зразку, зібраному в басейні Південний полюс-Ейткен. Науковці порівняли ізотопний склад зразків зі зворотного боку Місяця зі складом зразків з видимого боку Місяця, зібраними під час місій NASA "Аполлон" і китайської місії "Чан'е-5". Вчені вивчили відмінності в ізотопному складі.

Ізотопи — це варіанти одного й того самого хімічного елемента з різним числом нейтронів, що змінює їхню атомну масу, але не впливає на їхню хімічну поведінку.

Результати дослідження показали явну відмінність між двома півкулями Місяця. Зразки базальту, зібрані на видимій стороні Місяця, містили більше легших ізотопів заліза і калію порівняно з важчими ізотопами, виявленими на зворотному боці Місяця. Цю відмінність не можна пояснити вулканічною активністю, оскільки вона не змінює ізотопи калію так, як це спостерігали вчені.

Дослідники дійшли висновку, що ударна хвиля, яка виникла після падіння астероїда, що створив басейн Південний полюс-Ейткен, проникла глибоко в кору Місяця, викликавши сильне нагрівання. Це, як вважають учені, могло призвести до випаровування з місячної мантії легших ізотопів.

За словами мучених, хоча магматичні процеси можуть пояснити дані за ізотопами заліза, ізотопи калію вказують на наявність джерела в мантії з важчим ізотопним складом калію на зворотному боці Місяця, ніж на видимому боці.

Це, найімовірніше, є результатом випаровування калію, спричиненого ударною хвилею. Вчені вважають, що удар великого астероїда по поверхні Місяця сильно вплинув на його надра, фактично змінивши внутрішній склад супутника Землі.

Оскільки ударна хвиля проникла глибоко в кору, а потім у мантію Місяця, вона, ймовірно, змінила ізотопи калію на значній глибині. Це пояснює спостережувані ізотопні відмінності між наборами місячних зразків, кажуть учені.

