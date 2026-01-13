NASA запустило потужний сонячний двигун для місячної орбітальної станції (відео)

Триває розробка електродвигунного модуля для космічної станції Gateway, яка буде обертатися навколо Місяця.

Розробка електродвигунового модуля (Power and Propulsion Element, PPE) для космічної станції NASA Gateway, яка буде обертатися навколо Місяця, триває. Цей модуль включає в себе систему електроживлення, яка перетворює сонячне світло в електроенергію для забезпечення роботи Gateway, а також електричний двигун для підтримки стабільного руху станції в космосі, пише SciTechDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

PPE є одним із найважливіших модулів майбутньої місячної орбітальної станції NASA Gateway, який призначено для вироблення і розподілу електроенергії, а також для забезпечення руху станції та підтримання її правильної орієнтації в космосі.

Відео дня

Згідно з повідомленням NASA, інженери вперше успішно застосували електродвигунну установку. Система здатна виробляти до 60 кіловат електроенергії, що підтверджує її здатність підтримувати ключові функції, як-от подавання електроенергії, забезпечення високошвидкісного зв'язку, управління орієнтацією станції Gateway і підтримання або коригування її орбіти за необхідності.

Проект місячної орбітальної станції Gateway Фото: solar-system

Центр досліджень NASA імені Гленна НАСА курирує розробку PPE, а будівництво здійснюється компанією Lanteris Space Systems. На підприємстві інженери також встановили захист для електричної системи для забезпечення безпеки обладнання в складних умовах космосу.

Далі планується встановити в модуль рухові установки, які дозволять орбітальній станції маневрувати в космосі. До них належать три вдосконалені електричні двигуни потужністю 12 кіловат кожен, розроблені компанією L3Harris, а також чотири двигуни потужністю 6 кіловат кожен, відомі як BHT 6000, виробництва компанії Busek. Тим часом завершено встановлення сонячних панелей, які забезпечуватимуть електроживленням Gateway, і зараз вони проходять випробування.

Основна конструкція PPE проходить складання та випробування Фото: solar-system

Gateway — це майбутня орбітальна станція NASA, яка обертатиметься навколо Місяця і слугуватиме центром для майбутніх місячних місій і місій у глибший космос. Працюючи на унікальній, високостабільній орбіті, Gateway призначена для підтримки тривалих пілотованих досліджень, надаючи житловий простір для астронавтів, платформу для наукових досліджень і перевалочний пункт для астронавтів, які прямують на поверхню Місяця.

На відміну від Міжнародної космічної станції (МКС), на борту Gateway не будуть постійно перебувати астронавти. Вони будуть там перебувати протягом коротких періодів для проведення експериментів, тестування нових технологій і підготовки до досліджень за межами Землі.

У рамках програми NASA "Артеміда" станція Gateway зіграє центральну роль у створенні постійних поселень на Місяці, а також закладе основу для майбутніх пілотованих польотів на Марс.

Детальніше про місячну станцію Gateway Фокус уже писав.

Нагадуємо, що цього року NASA вперше за 54 роки відправить астронавтів до Місяця, щоб вони провели репетицію майбутньої висадки на поверхню супутника Землі.

Також Фокус писав про те, що китайські вчені розробили перше у світі програмне забезпечення для синхронізації часу на Місяці та Землі.