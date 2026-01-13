NASA запустило мощный солнечный двигатель для лунной орбитальной станции (видео)

Продолжается разработка электродвигательного модуля для космической станции Gateway, которая будет вращаться вокруг Луны.

Разработка электродвигательного модуля (Power and Propulsion Element, PPE) для космической станции NASA Gateway, которая будет вращаться вокруг Луны, продолжается. Этот модуль включает в себя систему электропитания, которая преобразует солнечный свет в электроэнергию для обеспечения работы Gateway, а также электрический двигатель для поддержания стабильного движения станции в космосе, пишет SciTechDaily.

PPE является одним из важнейших модулей будущей лунной орбитальной станции NASA Gateway, который предназначен для выработки и распределения электроэнергии, а также для обеспечения движения станции и поддержания ее правильной ориентации в космосе.

Согласно сообщению NASA, инженеры впервые успешно электродвигательную установку. Система способна вырабатывать до 60 киловатт электроэнергии, что подтверждает ее способность поддерживать ключевые функции, такие как подача электроэнергии, обеспечение высокоскоростной связи, управление ориентацией станции Gateway и поддержание или корректировка ее орбиты при необходимости.

Проект лунной орбитальной станции Gateway Фото: NASA

Центр исследований NASA имени Гленна НАСА курирует разработку PPE, а строительство осуществляется компанией Lanteris Space Systems. На предприятии инженеры также установили защиту для электрической системы для обеспечения безопасности оборудования в сложных условиях космоса.

Далее планируется установить в модуль двигательные установки, которые позволят орбитальной станции маневрировать в космосе. К ним относятся три усовершенствованных электрических двигателя мощностью 12 киловатт каждый, разработанных компанией L3Harris, а также четыре двигателя мощностью 6 киловатт каждый, известные как BHT 6000, производства компании Busek. Тем временем завершена установка солнечных панелей, которые будут обеспечивать электропитанием Gateway, и сейчас они проходят испытания.

Основная конструкция PPE проходит сборку и испытания Фото: NASA

Gateway — это будущая орбитальная станция NASA, которая будет вращаться вокруг Луны и служить центром для будущих лунных миссий и миссий в более глубокий космос. Работая на уникальной, высокостабильной орбите, Gateway предназначена для поддержки длительных пилотируемых исследований, предоставляя жилое пространство для астронавтов, платформу для научных исследований и перевалочный пункт для астронавтов, которые направляются на поверхность Луны.

В отличие от Международной космической станции (МКС), на борту Gateway не будут постоянно находится астронавты. Они будет там пребывать в течение коротких периодов для проведения экспериментов, тестирования новых технологий и подготовки к исследованиям за пределами Земли.

В рамках программы NASA "Артемида" станция Gateway сыграет центральную роль в создании постоянных поселений на Луне, а также заложит основу для будущих пилотируемых полетов на Марс.

