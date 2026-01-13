Як пілоти літаків уникають грозу: що відбувається, коли в літак б'є блискавка (відео)

Більшість пасажирських літаків потрапляють під удар блискавки всього кілька разів на рік. При цьому реальність, пов'язана з польотом літака під час грози, не зовсім така, як це показують у фільмах.

У фільмі 2023 року "Літак" із Джерардом Батлером у головній ролі пасажирський літак потрапляє в жахливу грозу. Грозові хмари застилають небо. Літак трясеться, і гасне світло. Турбулентність відкидає не пристебнутого пасажира по салону. Зрештою, удар блискавки відключає електроживлення літака, змушуючи його здійснити аварійну посадку, де і починається основний сюжет фільму. Що відбувається в реальності, коли літаки потрапляють у грозу, розповіли пілоти, пише Popular Science.

Літаки спроектовані таким чином, щоб витримувати удари блискавки

Як пілоти літаків відстежують грози?

За словами пілота Патріка Сміта, в реальності авіакатастрофи в грозових хмарах відбуваються дуже рідко. Переважно через те, що пасажирські літаки рідко літають під час грози.

Як пояснює Сміт, уникнення грози вимагає співпраці між метеорологами, диспетчерами повітряного руху та екіпажем літака як до, так і під час польоту. Перед кожним польотом пілоти отримують прогнози, що вказують на можливі місця виникнення грози. Але під час польоту пілоти покладаються на прилади, що працюють у режимі реального часу".

Пілоти використовують спеціальний радар і систему оповіщення про потенційно небезпечні погодні умови, які показують, де розташовані грозові хмари, на якій висоті, з якою швидкістю рухаються і в якому напрямку. За словами колишнього пілота Тома Банна, радар посилає сигнал із літака, він відбивається від води в хмарах і повертається назад. Що більше води, то інтенсивніша гроза.

Під час польоту пілоти різних літаків також обмінюються інформацією про погодні умови. Якщо виникає турбулентність, то вони повідомляють про це. Таке поєднання радара та обміну інформацією дає змогу пілотам відстежувати грозові хмари та зони турбулентності на відстані до кількох сотень кілометрів. Потім вони можуть запросити у диспетчерів зміну висоти для обльоту зони турбулентності або зміну маршруту для обходу грозових хмар. Більшість авіакомпаній рекомендують пілотам триматися на відстані щонайменше 15-30 км від грозових хмар.

Сучасні радари в літаках показують пілотам, як ухилитися від грози

Як літаки літають у грозу?

Під час польотів крізь розрізнені грозові зони пілоти іноді вважають за краще прокладати курс через проміжки між грозовими хмарами, а не надто відхилятися від запланованого маршруту. Тобто вони облітають грозові хмари. За словами Сміта, зазвичай не рекомендується літати над грозовими хмарами. Хоча політ над грозовою хмарою може бути плавним і безпечним, хмари можуть швидко підніматися, тому облітати їх безпечніше, ніж пролітати над ними.

Сміт і Банн сходяться на думці, що політ під час грози рідко буває настільки небезпечним, як показують у фільмах, хоча й може бути не комфортним. Пілоти кажуть, що найгірше, що може трапитися, це град, адже він залишає крихітні вм'ятини на крилі. Таке пошкодження може змусити літак працювати менш ефективно. Сильніший град може навіть розколоти лобове скло літака, хоча в переважній більшості випадків ушкодження літаків градом являють собою скоріше фінансову проблему для авіакомпанії, ніж загрозу для безпеки пасажирів.

Грози часто супроводжуються підвищеною турбулентністю, яка може бути неприємною і лякаючою для пасажирів, але рідко становить для них небезпеку, кажуть пілоти.

Чому пілоти уникають посадок під час грози?

Турбулентність може бути небезпечною, коли вона виникає близько до землі, тому пілоти прагнуть уникати посадок під час грози. Сміт пояснює, що однією з головних проблем є зсув вітру. Це раптова зміна швидкості та/або напрямку вітру, яка може бути небезпечною для літаків на малих висотах.

За словами Сміта, сучасні літаки оснащені системами уникнення зсуву вітру, а в аеропортах є системи оповіщення про це явище. Якщо зсув вітру виявлено над злітно-посадковою смугою, то пілоти можуть чекати поліпшення погоди або здійснити посадку в іншому аеропорту.

Що відбувається під час удару блискавки в літак?

А як щодо найбільшого страху багатьох пасажирів — прямого удару блискавки в літак? За словами Банна, це не є проблемою. Більшість пасажирських літаків потрапляють під удар блискавки лише кілька разів на рік.

Електричні системи пасажирських літаків спроектовані таким чином, щоб витримувати такі удари. Вони також мають резервні системи, які вмикаються в рідкісних випадках відмови основних систем.

Банн каже, що удар блискавки в літак ніяк не впливає на людей у салоні. Якщо відбувається удар блискавки, то ви просто побачите спалах світла і гучний шум.

