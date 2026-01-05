На пасажирські літаки чекає катастрофа через загрозу з космосу, попереджають учені

Дослідники вважають, що з кожним роком зростає ймовірність того, що уламки космічного сміття можуть врізатися в пасажирські літаки.

У середньому раз на тиждень космічний апарат, або його частина, падає в атмосферу Землі. Більшість із цих об'єктів — це відпрацьовані ступені ракет-носіїв, але також це і непрацюючі супутники. У більшості випадків це космічне сміття згорає в атмосфері, але деякі уламки космічних апаратів різних розмірів можуть досягти місця, де латають пасажирські літаки. Існує ризик того, що один із таких уламків може зіткнутися з літаком, що пролітає повз, що призведе до авіакатастрофи. Вчені вважають, що ризик такого зіткнення зростає з кожним роком, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Відпрацьовані ступені ракет-носіїв, супутники, що вийшли з ладу, та інші уламки космічного сміття все частіше падають в атмосферу Землі. І в міру того, як збільшується кількість запусків ракет і супутників у космос, ризик неконтрольованого падіння космічного сміття з орбіти буде тільки зростати, вважають учені.

Наприклад, дослідники з Університету Британської Колумбії, вважають, що існує 26%-ва ймовірність того, що протягом цього року космічне сміття впаде в деякі з найбільш завантажених повітряних просторів світу, де літає багато пасажирських літаків. Імовірність того, що уламки космічного сміття справді зіткнуться з літаком, поки що невелика, але розрахунки показують, що вона може становити близько 1 до 1000.

У будь-якому разі існує ризик того, що будь-який пасажирський літак після зіткнення з уламком космічного сміття може очікувати катастрофа, яка потягне за собою смерть сотень пасажирів, каже фахівець із космічного сміття Бенджамін Віргілі Бастіда з Європейського космічного агентства (ЄКА).

Один із найвідоміших інцидентів, пов'язаних із космічним сміттям і таких, що впливають на повітряний рух, стався в листопаді 2022 року, коли основний ступінь китайської ракети-носія "Чанчжен-5B" увійшла в атмосферу Землі. Ступінь ракети пролетів над Іспанією, що призвело до масового закриття повітряного простору. Учені кажуть, що цей інцидент добре ілюструє потенційну небезпеку космічного сміття для пасажирських літаків.

Відпрацьовані ступені ракет-носіїв, супутники, що вийшли з ладу, та інші уламки космічного сміття все частіше падають в атмосферу Землі Фото: space.com

За словами Віргілі Бастіда, необхідне більш точне прогнозування місця і часу входу космічного сміття в атмосферу, а також координація дій між космічними агентствами та авіадиспетчерами для уникнення небезпечних ситуацій.

За словами вчених, складно точно передбачити, де і коли некерований супутник або ступінь ракети впаде в атмосферу. Величезна невизначеність ставить авіадиспетчерів перед складним вибором: не діяти і ризикувати життями (навіть якщо ймовірність зіткнення з літаком невелика) або закрити величезну ділянку повітряного простору, що неминуче обійдеться в мільйони доларів і спричинить затримки повітряного руху.

Віргілі Бастіда каже, що необхідно розуміти, яка частина космічного апарату може виявитися незруйнованою на висоті від 9000 до 12 000 метрів, де літають пасажирські літаки. Також потрібно розуміти, наскільки велика загроза, яку це космічне сміття становить для літака, що пролітає. Для цього необхідно проводити багато досліджень, результати яких можуть знизити ризик авіакатастрофи, пов'язаної з падінням космічного сміття.

Зокрема, потрібні додаткові дані про процеси у верхній частині атмосфери, які можуть вплинути на поведінку уламків, що падають із космосу.

Для цього ЄКА збирається відправити на низьку навколоземну орбіту місію DRACO наприкінці 2027 року. Місія виміряє як саме руйнуються супутники під час падіння у верхні шари атмосфери Землі. Науковці хочуть з'ясувати не тільки траєкторію падіння космічного апарата, а й точно визначити, коли його компоненти згорають або руйнуються.

Можливо, ми наближаємося до майбутнього, де закриття повітряного простору або затримки рейсів через падіння космічного сміття будуть такими ж поширеними, як зараз затримки, пов'язані з погодою. Але, можливо, вчені зможуть заздалегідь прогнозувати небезпечні падіння космічного сміття, що дасть змогу також уникнути потенційних авіакатастроф.

Учені кажуть, що ймовірність зіткнення пасажирських літаків із космічним сміттям поки що низька, але вона існує і потрібно вживати заходів для її зниження.

Як уже писав Фокус, вчені виявили найяскравішу комету 2026 року. Наприкінці квітня 2026 року довгоперіодична комета C/2025 R3 (PanSTARRS) пролетить через внутрішню частину Сонячної системи. Її можна буде побачити в бінокль, але також існує ймовірність, що її можна буде спостерігати і неозброєним оком.