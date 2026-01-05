Учені виявили найяскравішу комету 2026 року: можна побачити неозброєним оком (фото)

Наприкінці квітня 2026 року довгоперіодична комета C/2025 R3 (PanSTARRS) пролетить через внутрішню частину Сонячної системи. Її можна буде побачити в бінокль, але також існує ймовірність, що її можна буде спостерігати і неозброєним оком.

Великими кометами називають комети, які стають особливо яскравими і помітними для спостерігачів на Землі. Якщо в комети велике й активне ядро, вона підлітає близько до Сонця і світло нашої зірки не заважає її спостереженню із Землі, то в комети є всі шанси отримати назву Великої. Саме такою, головною кометою цього року, може стати C/2025 R3 (PanSTARRS). Вчені вважають, що довгоперіодична комета, точний орбітальний період якої поки що невідомий, може стати досить яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком. З іншого боку, вона може бути яскравою, але побачити її можна буде тільки в бінокль або телескоп, пише Space.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) була виявлена 8 вересня 2025 року парою 1,8-метрових телескопів Pan-STARRS, встановлених на вершині вулкана Халеакала на Гаваях. Поки що вчені не змогли точно розрахувати її орбітальний період, але вважають, що це довгоперіодична комета, яка робить один оберт навколо Сонця більш ніж за 200 років.

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) досягне найближчої до Сонця точки 20 квітня 2026 року. Цього дня комета перебуватиме на відстані 76,3 мільйона кілометрів від Сонця. Це означає, що крижаний об'єкт перебуватиме між орбітами Меркурія і Венери.

C/2025 A6 (Lemmon) — одна з найяскравіших комет 2025 року Фото: Live Science

27 квітня 2026 року комета C/2025 R3 (PanSTARRS) перебуватиме в найближчій до Землі точці на відстані 70,8 мільйона кілометрів і має бути дуже яскравою, як вважають учені. Яскравість комет непередбачувана. Хоча комета C/2025 R3 (PanSTARRS) може виявитися найяскравішою, отже, найголовнішою у 2026 році або Великою кометою, точно невідомо, наскільки яскравою вона стане.

Деякі вчені передбачають, що вона може досягти зоряної величини 8, що приблизно відповідає яскравості Нептуна. Це занадто маленька яскравість, щоб комету можна було побачити неозброєним оком. Але її легко можна буде помітити в бінокль або невеликий телескоп.

C/2025 R2 (SWAN) — одна з найяскравіших комет 2025 року Фото: space.com

Інші вчені пророкують, що комета C/2025 R3 (PanSTARRS) може досягти зоряної величини 2,5. Це можна порівняти з найяскравішими зірками, які легко видно неозброєним оком у нічному небі. Астрономи вважають, що хвіст комети відбиватиме і розсіюватиме багато сонячного світла в напрямку Землі, а отже вона може стати найяскравішою кометою цього року.

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) буде найбільш помітна перед світанком наприкінці квітня. Вона досягне найближчої точки до Сонця в сузір'ї Риб, трохи нижче Великого квадрата Пегаса. Це астеризм, який включає три зірки сузір'я Пегас і одну — сузір'я Андромеда, розташованих по кутах уявного квадрата: Шеат, Маркаб, Альгеніб і Альферац.

Чи стане C/2025 R3 (PanSTARRS) Великою кометою у 2026 році покаже тільки час.

Нагадуємо, що вчені шукали ознаки інопланетян на міжзоряній кометі 3I/ATLAS і Фокус писав про те, що вони виявили.

Також Фокус писав про те, що вчені збираються підкорити Марс за допомогою орігамі. За допомогою нового методу можна створити різноманітні конструкції, які допоможуть людям у складних ситуаціях не тільки на Землі, а й на Червоній планеті.