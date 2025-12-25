Учені шукали ознаки інопланетян на міжзоряному об'єкті 3I/ATLAS: виявлено щось дивне

Одні дослідники шукали ознаки наявності інопланетних технологій у міжзоряної комети 3I/ATLAS і знайшли 9 дивних "подій". Інші вивчили її негравітаційне прискорення, що допомогло отримати більш точний розмір цього об'єкта.

Під час максимального зближення міжзоряної комети 3I/ATLAS із Землею вчені з проєкту Breakthrough Listen шукали ознаки техносигнатур, або ознаки того, що потенційні інопланетяни надсилають повідомлення. Тим часом інші вчені вивчили негравітаційне прискорення 3I/ATLAS, або прискорення, що не зумовлене виключно гравітаційними взаємодіями з іншими тілами в Сонячній системі, і змогли отримати дані про розмір міжзоряної комети. Два дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS

Нагадуємо, що астрономи вперше виявили всього лише третій міжзоряний об'єкт у Сонячній системі, який отримав назву 3I/ATLAS, 1 липня 2025 року. Учені припустили, що це комета, яка прибула з іншої частини нашої галактики.

З'явилося припущення, що 3I/ATLAS може бути космічним кораблем інопланетян, але численні дані вказують на те, що це комета з іншої зоряної системи. Незважаючи на це, коли комета 3I/ATLAS перебувала на максимально близькій відстані від Землі, 270 млн км, 19 грудня, вчені з проєкту Breakthrough Listen, про всяк випадок вирішили перевірити, чи є ознаки потенційних інопланетних технологій у цього міжзоряного об'єкта.

Нещодавнє зображення 3I/ATLAS, зроблене телескопом Хаббл

3I/ATLAS: дивні радіосигнали

Дослідження показало, що 3I/ATLAS демонструє в основному типові для комет характеристики. Наразі немає жодних доказів того, що це космічний корабель інопланетян, які посилають сигнали. І все ж вчені вважають, що потрібно провести додаткові спостереження, щоб повністю виключити можливість того, що 3I/ATLAS є штучним об'єктом. Жодних можливих сигналів від інопланетян поки що не було виявлено. І все ж астрономи виявили 9 дивних "подій", які вимагають ретельнішого вивчення за допомогою радіотелескопів, щоб підтвердити або спростувати, що ці радіосигнали пов'язані з природними явищами на кометі.

Розмір 3I/ATLAS

Інша група вчених спробувала визначити розмір міжзоряної комети 3I/ATLAS, вивчивши її негравітаційне прискорення. Хоча для це може звучати як ознаки застосування штучного двигуна, це не так.

У міру наближення комети до Сонця підвищення температури викликає викид речовин з її поверхні. Це може надавати кометам негравітаційного прискорення. Вимірювання цього прискорення разом із вимірюванням швидкості втрати маси об'єктом може дати інформацію про його розмір.

Використовуючи дані наземних телескопів, а також космічних апаратів, астрономи з'ясували, що розмір ядра міжзоряної комети 3I/ATLAS відповідає розмірам ядра комет із Сонячної системи. За оцінками вчених, ядро 3I/ATLAS має розмір від 820 до 1050 метрів.

