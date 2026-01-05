Марс збираються підкорити за допомогою орігамі: що придумали вчені (фото)

За допомогою нового методу можна створити різноманітні конструкції, які допоможуть людям у складних ситуаціях не тільки на Землі, а й на Червоній планеті.

Коли люди опиняються в найнебезпечніших умовах, наприклад, під час катастрофи або дослідження Марса, у них, як правило, мало ресурсів і часу для вирішення проблем. Вчені з Массачусетського технологічного вважають, що людям не потрібно здаватися. Слід надихнутися стародавнім японським мистецтвом складання паперу і надрукувати всі свої рішення на 3D-принтері просто на місці. Науковці створили метод швидкого складання різних конструкцій із плоских ауксетичних з'єднань, надихнувшись орігамі, пише New Atlas.

За словами вчених, розроблений ними метод працює не як орігамі (що містить у собі тільки папір), а як кірігамі, яке може містити різання і склеювання (або, в цьому разі, прикріплення нитки) для створення ауксетичних структур, які потовщуються під час розтягування й тоншають під час стиснення.

Коли відбувається землетрус, ураган або інше лихо, людям необхідна негайна медична допомога, і вони не можуть чекати, доки припаси будуть доставлені з великих відстаней. Тепер їм, можливо, не доведеться чекати, якщо вони зможуть використовувати новий метод.

Чотири тривимірні структури (унизу) були перетворені з плоских конфігурацій, що складаються зі з'єднаних між собою плиток (угорі), одним рухом нитки Фото: Magnestar

За словами вчених, люди можуть друкувати на 3D-принтері невеликі або великі секції з'єднаних між собою плиток, які після натягу однієї нитки або кабелю трансформуються з плоскої форми практично в будь-яку бажану форму, включно з шинами для фіксації переломів, частинами корпусу для роботів, будинками та іншими масивними конструкціями.

І неважливо, який метод виготовлення доступний людям: 3D-друк, лиття із пластику, фрезерування, яке ріже і свердлить дерево, або аналогічні методи. Але багатоматеріальний 3D-принтер був би особливо корисний, оскільки для цих киригамоїдних конструкцій потрібні шарніри з гнучкого матеріалу і плитки з жорстких матеріалів.

Учені створили стілець у людський зріст, який може бути зібраний і розібраний однією людиною Фото: Magnestar

На відео вище можна побачити не тільки 3D-друк цих киригамоїдних конструкцій, а й робота, що тягне за нитку, і потенційно масивні будівлі, для яких знадобиться будівельний кран.

Хоча автори методу не перші, хто використовує кірігамі в промисловому дизайні, попередні спроби вимагали безлічі етапів і високоспеціалізованого обладнання. Гірше того, складання їх назад у плоску форму після використання було складним або неможливим.

Рішення вчених полягає в автоматичному перетворенні будь-якої 3D-форми на плоску плитку, в якій кожна плитка з'єднується зі своїми сусідами шарнірами в кожному кутку. Такий підхід дає змогу конструкції "надуватися" або "здуватися" під час натягу однієї нитки.

Після тривимірного геометричного кодування в ауксетичні плитки алгоритм визначає найменшу кількість точок і найкоротший шлях із найменшим тертям для надування конструкції ниткою. На відміну від попередніх подібних розсувних конструкцій, нова система легко розгортається для зручного зберігання і недорогого, простого транспортування для повторного використання.

