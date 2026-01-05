Компанія SpaceX спускає 4400 супутників Starlink ближче до Землі: у чому причина

Цього року ми побачимо масову міграцію супутників Starlink компанії SpaceX. Половина апаратів із величезного супутникового угруповання з метою безпеки змінить свою орбіту.

4400 супутників Starlink, які зараз перебувають на орбіті, на висоті близько 550 км над Землею, знизяться до висоти приблизно 480 км протягом 2026 року. Ці супутники будуть переміщені в область навколоземної орбіти, яка менш засмічена космічним сміттям та іншими супутниковими угрупованнями, що знизить ризик зіткнень і дозволить супутникам Starlink швидше сходити з орбіти, пише Space.

Згідно із заявою компанії SpaceX, є причини для того, щоб знизити орбіти 4400 супутників Starlink. У міру наближення сонячного мінімуму щільність атмосфери зменшується, а отже кількість потенційних зіткнень космічних апаратів знижується. Кількість уламків космічного сміття і супутникових угруповань значно зменшується нижче висоти 500 км, що знижує загальну ймовірність зіткнення.

Сонячна активність змінюється протягом 11-річного циклу. Вважається, що Сонце вже пережило фазу сонячного максимуму, тобто період найвищої активності, коли виникає найбільше спалахів і корональних викидів маси на Сонці у 25-му сонячному циклі. Наступний сонячний мінімум очікується приблизно 2030 року, коли наша зірка проявлятиме найменшу активність.

Атмосферні зміни, спричинені сонячною активністю, мають велике значення для операторів супутників. Велика активність Сонця призводить до потовщення атмосфери Землі, що збільшує опір руху космічних апаратів через тертя і прискорює їхній спуск донизу. Низька сонячна активність має протилежний ефект.

У 2026 році міграція супутників Starlink, що передбачає зниження орбіти, торкнеться 4400 із 9400 діючих апаратів компанії SpaceX. Хоча наразі на орбіті перебувають лише два супутники Starlink, які вийшли з ладу, але якщо будь-який із чинних супутників вийде з ладу, то в SpaceX хочуть, щоб він якнайшвидше зійшов з орбіти та згорів в атмосфері.

Зниження орбіти ще більше підвищить безпеку угруповання Starlink, особливо якщо йдеться про ризики, які складно контролювати, як-от нескоординовані маневри і запуски супутників інших компаній.

Низька навколоземна орбіта стає все більш переповненою. Близько двох третин усіх діючих супутників належать угрупованню Starlink. Але створюються й інші гігантські супутникові угруповання. Наприклад, Китай почав створення двох низькоорбітальних інтернет-угруповань, кожне з яких, якщо все піде за планом, включатиме понад 10 000 супутників.

