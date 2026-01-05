Компания SpaceX спускает 4400 спутников Starlink ближе к Земле: в чем причина

В этом году мы увидим массовую миграцию спутников Starlink компании SpaceX. Половина аппаратов из огромной спутниковой группировки в целях безопасности изменит свою орбиту.

4400 спутников Starlink, которые сейчас находятся на орбите, на высоте около 550 км над Землей, снизятся до высоты примерно 480 км в течение 2026 года. Эти спутники будут перемещены в область околоземной орбиты, которая менее засорена космическим мусором и другими спутниковыми группировками, что снизит риск столкновений и позволит спутникам Starlink быстрее сходить с орбиты, пишет Space.

Согласно заявлению компании SpaceX, есть причины для того, чтобы снизить орбиты 4400 спутников Starlink. По мере приближения солнечного минимума плотность атмосферы уменьшается, а значит количество потенциальных столкновений космических аппаратов снижается. Количество обломков космического мусора и спутниковых группировок значительно уменьшается ниже высоты 500 км, что снижает общую вероятность столкновения.

Солнечная активность меняется в течение 11-летнего цикла. Считается, что Солнце уже пережило фазу солнечного максимума, то есть период наивысшей активности, когда возникает больше всего вспышек и корональных выбросов массы на Солнце в 25-м солнечном цикле. Следующий солнечный минимум ожидается примерно в 2030 году, когда наша звезда будет проявлять наименьшую активность.

Атмосферные изменения, вызванные солнечной активностью, имеют большое значение для операторов спутников. Большая активность Солнца приводит к утолщению атмосферы Земли, что увеличивает сопротивление движению космических аппаратов из-за трения и ускоряет их спуск вниз. Низкая солнечная активность оказывает противоположный эффект.

В 2026 году миграция спутников Starlink, предусматривающая снижение орбиты, затронет 4400 из 9400 действующих аппаратов компании SpaceX. Хотя в настоящее время на орбите находятся всего два вышедших из строя спутника Starlink, если любой из действующих спутников выйдет из строя, то в SpaceX хотят, чтобы он как можно быстрее сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Снижение орбиты еще больше повысит безопасность группировки Starlink, особенно если речь идет о рисках, которые сложно контролировать, таких как нескоординированные маневры и запуски спутников других компаний.

Низкая околоземная орбита становится все более переполненной. Около двух третей всех действующих спутников принадлежат группировке Starlink. Но создаются и другие гигантские спутниковые группировки. Например, Китай начал создание двух низкоорбитальных интернет-группировок, каждая из которых, если все пойдет по плану, будет включать более 10 000 спутников.

