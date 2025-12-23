Starlink Илона Маска падает на Землю: появилась фотография "мертвого" спутника (фото)

На прошлой неделе компания Илона Маска SpaceX потеряла связь с одним из своих спутников Starlink. Оказалось, что он вышел из строя и падает из космоса в атмосферу нашей планеты.

Благодаря космическому аппарату WorldView-3 компании Vantor появилась уникальная возможность рассмотреть падающий из космоса поврежденный спутник Starlink, пишет Space.

17 декабря этот спутник Starlink столкнулся с аномалией, которая привела к потере связи с Землей и незапланированному сбросу топлива из топливного бака. Сейчас спутник падает в атмосферу Земли, где, по данным компании SpaceX, он будет уничтожен в течение нескольких недель.

SpaceX обратилась к компании Vantor с просьбой сфотографировать поврежденный спутник Starlink, чтобы лучше понять его состояние. Vantor использовала свой спутник наблюдения за Землей WorldView-3 для съемки спутника Starlink с расстояния 214 километров. Фотография была сделана в то время, когда космический аппарат компании Илона Маска пролетал над Аляской.

По словам представителей Vantor, они воспользовались расширенными возможностями технологии съемки вне Земли и недавно увеличенной мощностью сбора данных WorldView-3, чтобы предоставить SpaceX подтверждение того, что их спутник в основном целый. Новые данные дадут возможность понять степень его повреждения и обнаружить возможные причины аномалии.

По всей видимости, повреждения у спутника Starlink есть. Данные свидетельствуют о том, что в результате аномалии спутник выбросил небольшое количество обломков в космос. Предполагается, что топливный бак спутника мог взорваться, что привело к появлению обломков. Но эти обломки, как и сам спутник, не должны представлять проблемы для других космических аппаратов на низкой околоземной орбите, согласно заявлению SpaceX.

Ожидается, что спутник и обломки войдут в атмосферу и полностью разрушатся в течение нескольких недель.

В SpaceX заявили, что инженеры компании работают над выявлением причины аварии и устранением ее источника, чтобы подобной ситуации можно было избежать в будущем.

Starlink — это самая большая группировка спутников из когда-либо созданных. В настоящее время она состоит примерно из 9300 действующих космических аппаратов, а это примерно 65% всех действующих спутников на околоземной орбите.

