Starlink Ілона Маска падає на Землю: з'явилася фотографія "мертвого" супутника (фото)

Минулого тижня компанія Ілона Маска SpaceX втратила зв'язок з одним зі своїх супутників Starlink. Виявилося, що він вийшов з ладу і падає з космосу в атмосферу нашої планети.

Завдяки космічному апарату WorldView-3 компанії Vantor з'явилася унікальна можливість розгледіти пошкоджений супутник Starlink, що падає з космосу, пише Space.

17 грудня цей супутник Starlink зіткнувся з аномалією, яка призвела до втрати зв'язку із Землею і незапланованого скидання палива з паливного бака. Наразі супутник падає в атмосферу Землі, де, за даними компанії SpaceX, його буде знищено протягом кількох тижнів.

SpaceX звернулася до компанії Vantor із проханням сфотографувати пошкоджений супутник Starlink, щоб краще зрозуміти його стан. Vantor використала свій супутник спостереження за Землею WorldView-3 для зйомки супутника Starlink з відстані 214 кілометрів. Фотографія була зроблена в той час, коли космічний апарат компанії Ілона Маска пролітав над Аляскою.

За словами представників Vantor, вони скористалися розширеними можливостями технології зйомки поза Землею і нещодавно збільшеною потужністю збору даних WorldView-3, щоб надати SpaceX підтвердження того, що їхній супутник здебільшого цілий. Нові дані дадуть можливість зрозуміти ступінь його пошкодження і виявити можливі причини аномалії.

Судячи з усього, пошкодження у супутника Starlink є. Дані свідчать про те, що внаслідок аномалії супутник викинув невелику кількість уламків у космос. Передбачається, що паливний бак супутника міг вибухнути, що призвело до появи уламків. Але ці уламки, як і сам супутник, не повинні становити проблеми для інших космічних апаратів на низькій навколоземній орбіті, згідно із заявою SpaceX.

Очікується, що супутник і уламки увійдуть в атмосферу і повністю зруйнуються протягом кількох тижнів.

У SpaceX заявили, що інженери компанії працюють над виявленням причини аварії та усуненням її джерела, щоб подібної ситуації можна було уникнути в майбутньому.

Starlink — це найбільше угруповання супутників з коли-небудь створених. Наразі воно складається приблизно з 9300 діючих космічних апаратів, а це приблизно 65% усіх діючих супутників на навколоземній орбіті.

