Телескоп NASA за 488 млн доларів створив першу карту всього космосу, видимого із Землі (фото)

Космічний телескоп NASA SPHEREx завершив створення своєї першої карти всього видимого з нашої планети космосу, і вона приголомшлива.

Космічний інфрачервоний телескоп SPHEREx вартістю 488 мільйонів доларів був запущений у березні цього року. У травні він почав збирати інформацію для створення першої карти всього видимого із Землі космосу і тепер вчені з NASA її показали, пише Space.

12 березня в космос було запущено новий інфрачервоний телескоп NASA під назвою SPHEREx

Крім своєї естетичної цінності, нова карта та інші дані, зібрані телескопом SPHEREx, допоможуть астрономам відповісти на деякі з найважливіших космічних питань. Серед них: що сталося протягом першої секунди після Великого вибуху і як це вплинуло на розподіл сотень мільйонів галактик у нашому Всесвіті?

Космічний телескоп SPHEREx Фото: NASA

Вчені використовуватимуть дані SPHEREx для дослідження еволюції галактик за 13,8 мільярда років історії космосу. Дослідження включатимуть у себе визначення того, як були розподілені по космосу ключові елементи, необхідні для життя.

Перша карта космосу, створена телескопом SPHEREx за допомогою 102 діапазонів інфрачервоного світла Фото: solar-system

Телескоп SPHEREx має допомогти побачити Всесвіт таким, яким його ще ніколи не бачили астрономи завдяки своїм унікальним можливостям. Астрономи хочуть отримати більше інформації про розвиток галактик і зірок за мільярди років, а також про те, як саме Всесвіт почав швидко розширюватися після Великого вибуху. Вчені за допомогою SPHEREx хочуть створити найбільшу карту видимого Всесвіту. Поки що вони показали першу карту видимого із Землі космосу, створену за допомогою 102 діапазонів інфрачервоного світла.

Перша карта космосу, створена телескопом SPHEREx з меншою кількістю діапазонів світла Фото: solar-system

За словами вчених, нова космічна карта являє собою зібрання 102 нових карт усього видимого космосу, кожна з яких була створена за допомогою певної довжини хвилі інфрачервоного світла. Нова карта містить дуже багато цінної інформації, яка буде використана для поліпшення розуміння Всесвіту.

Космічний телескоп SPHEREx здійснює майже 15 обертів навколо Землі на добу. При цьому він робить 3600 знімків за кожен свій оберт навколо планети. Розпочавши роботу в травні, телескопу SPHEREx знадобилося кілька місяців, щоб створити свою першу карту всього видимого з нашої планети космосу.

Протягом своєї основної місії, яка триватиме два роки, космічний телескоп має створити ще три карти, які будуть об'єднані для створення смой детальної карти видимого Всесвіту.

Як уже писав Фокус, раніше за допомогою телескопа SPHEREx астрономи з'ясували, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS має багато спільного з кометами Сонячної системи.

