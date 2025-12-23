Телескоп NASA за 488 млн долларов создал первую карту всего космоса, видимого с Земли (фото)

Космический телескоп NASA SPHEREx завершил создание своей первой карты всего видимого с нашей планеты космоса, и она потрясающая.

Космический инфракрасный телескоп SPHEREx стоимостью 488 миллионов долларов был запущен в марте этого года. В мае он начал собирать информацию для создания первой карты всего видимого с Земли космоса и теперь ученые из NASA ее показали, пишет Space.

12 марта в космос был запущен новый инфракрасный телескоп NASA под названием SPHEREx

Помимо своей эстетической ценности, новая карта и остальные данные, собранные телескопом SPHEREx помогут астрономам ответить на некоторые из самых важных космических вопросов. Среди них: что произошло в течение первой секунды после Большого взрыва и как это повлияло на распределение сотен миллионов галактик в нашей Вселенной?

Космический телескоп SPHEREx Фото: NASA

Ученые будут использовать данные SPHEREx для исследования эволюции галактик за 13,8 миллиарда лет истории космоса. Исследования будут включать в себя определение того, как были распределены по космосу ключевые элементы, необходимые для жизни.

Первая карта космоса, созданная телескопом SPHEREx с помощью 102 диапазонов инфракрасного света Фото: NASA

Телескоп SPHEREx должен помочь увидеть Вселенную такой, какой ее еще никогда не видели астрономы благодаря своим уникальным возможностям. Астрономы хотят получить больше информации о развитии галактик и звезд за миллиарды лет, а также о том, как именно Вселенная начала быстро расширяться после Большого взрыва. Ученые с помощью SPHEREx хотят создать крупнейшую карту видимой Вселенной. Пока что они показали первую карту видимого с Земли космоса, созданную с помощью 102 диапазонов инфракрасного света.

Первая карта космоса, созданная телескопом SPHEREx c меньшим количеством диапазонов света Фото: NASA

По словам ученых, новая космическая карта представляет собой собрание 102 новых карт всего видимого космоса, каждая из которых была создана с помощью отельной длины волны инфракрасного света. Новая карта содержит очень много ценной информации, которая будет использована для улучшения понимания Вселенной.

Космический телескоп SPHEREx совершает почти 15 оборотов вокруг Земли в сутки. При этом он делает 3600 снимков за каждый свой оборот вокруг планеты. Начав работу в мае, телескопу SPHEREx потребовалось несколько месяцев, чтобы создать свою первую карту всего видимого с нашей планеты космоса.

В течение своей основной миссии, которая продлится два года, космический телескоп должен создать еще три карты, которые будут объединены для создания смой подробной карты видимой Вселенной.

