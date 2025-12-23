Телескоп NASA за 488 млн долларов создал первую карту всего космоса, видимого с Земли (фото)
Космический телескоп NASA SPHEREx завершил создание своей первой карты всего видимого с нашей планеты космоса, и она потрясающая.
Космический инфракрасный телескоп SPHEREx стоимостью 488 миллионов долларов был запущен в марте этого года. В мае он начал собирать информацию для создания первой карты всего видимого с Земли космоса и теперь ученые из NASA ее показали, пишет Space.
Помимо своей эстетической ценности, новая карта и остальные данные, собранные телескопом SPHEREx помогут астрономам ответить на некоторые из самых важных космических вопросов. Среди них: что произошло в течение первой секунды после Большого взрыва и как это повлияло на распределение сотен миллионов галактик в нашей Вселенной?
Ученые будут использовать данные SPHEREx для исследования эволюции галактик за 13,8 миллиарда лет истории космоса. Исследования будут включать в себя определение того, как были распределены по космосу ключевые элементы, необходимые для жизни.
Телескоп SPHEREx должен помочь увидеть Вселенную такой, какой ее еще никогда не видели астрономы благодаря своим уникальным возможностям. Астрономы хотят получить больше информации о развитии галактик и звезд за миллиарды лет, а также о том, как именно Вселенная начала быстро расширяться после Большого взрыва. Ученые с помощью SPHEREx хотят создать крупнейшую карту видимой Вселенной. Пока что они показали первую карту видимого с Земли космоса, созданную с помощью 102 диапазонов инфракрасного света.
По словам ученых, новая космическая карта представляет собой собрание 102 новых карт всего видимого космоса, каждая из которых была создана с помощью отельной длины волны инфракрасного света. Новая карта содержит очень много ценной информации, которая будет использована для улучшения понимания Вселенной.
Космический телескоп SPHEREx совершает почти 15 оборотов вокруг Земли в сутки. При этом он делает 3600 снимков за каждый свой оборот вокруг планеты. Начав работу в мае, телескопу SPHEREx потребовалось несколько месяцев, чтобы создать свою первую карту всего видимого с нашей планеты космоса.
В течение своей основной миссии, которая продлится два года, космический телескоп должен создать еще три карты, которые будут объединены для создания смой подробной карты видимой Вселенной.
