Китай показал новый космический корабль для полетов на станцию "Тяньгун" (видео)

Китай активно готовиться к первому запуску нового грузового космического корабля для своей космической станции "Тяньгун". Космический грузовой корабль нового поколения получил название "Цинчжоу" и представляет собой более компактную, легкую и потенциально более дешевую альтернативу существующему китайскому грузовому кораблю "Тяньчжоу", пишет Space.

Китай завершил строительство своей космической станции "Тяньгун" в 2022 году и стремится обеспечить постоянное присутствие астронавтов на ее борту как минимум в течение 10 лет. Планируя расширить орбитальную станцию ​​за пределы ее нынешней трехмодульной Т-образной конфигурации, Китай также хочет получить новые, гибкие решения для снабжения станции "Тяньгун".

Для этого началась разработка нового космического грузового корабля "Цинчжоу". Пока что создан прототип, но идет активная подготовка к созданию полноценной версии корабля и его первому запуску в космос.

Прототип китайского грузового космического корабля нового поколения имеет диаметр примерно 3,3 метра, стартовую массу около 5000 килограммов, и он способен вывести на орбиту до 1800 кг полезной нагрузки.

Его конструкция сочетает в себе герметичный модуль для доставки снабжения для астронавтов и научных приборов с негерметичной задней секцией, способной нести внешние полезные нагрузки и проводить эксперименты в условиях космоса. Сейчас проводятся заключительные испытания прототипа корабля "Цинчжоу".

Полномасштабное производство готовой к запуску версии "Цинчжоу" начнется в начале 2026 года, а завершение строительства ожидается к концу того же года. Первый полет первого прототипа "Цинчжоу" на станцию "Тяньгун" состоится, когда он будет готов к запуску.

"Цинчжоу" – это один из двух новых грузовых космических кораблей, разработка которых ведется в Китае. Как уже писал Фокус, Управление программы пилотируемых космических полетов КНР поставило задачу перед инженерами создать новый недорогой, но многоразовый грузовой космический корабль, который бы доставлял грузы на орбитальную станцию "Тяньгун". Он называется Haolong и напоминает космические шаттлы NASA, которые не летают в космос с 2011 года.

Также Фокус писал о том, что первая государственная многоразовая ракета Китая упала на Землю после запуска в космос. Многоразовая ракета-носитель "Чанчжэн-12А" совершила свой дебютный запуск, но возвращение ее первой ступени оказалось неудачным.