Первая государственная многоразовая ракета Китая упала на Землю после запуска в космос (видео)

Первая китайская государственная многоразовая ракета-носитель “Чанчжэн-12А” совершила свой дебютный запуск, но возвращение ее первой ступени оказалось неудачным.

Многоразовая ракета "Чанчжэн-12А" была запущена с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 4 утра по Киеву во вторник, 23 декабря. Это первая китайская государственная многоразовая ракета, созданная Шанхайской академией космических технологий при Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Это главный государственный космический подрядчик Китая. Запуск новой ракеты пошел не совсем по плану, хотя первый полет "Чанчжэн-12А" был признан в целом успешным. Вторая ступень ракеты вышла на околоземную орбиту, но первая ступень не смогла вернуться обратно, как планировалось, пишет SpaceNews.

Неудачей также завершился дебютный запуск китайской многоразовой ракеты "Чжуцюэ-3" ранее в декабре

Хотя дебютный запуск первой государственной многоразовой ракеты "Чанчжэн-12А" был признан успешным, все же он состоялся не так, как планировалось. Согласно плану, вторая ступень ракеты должна была выйти на околоземную орбиту, что ей удалось, а вторая должая была приземлиться вскоре после запуска на другой стартовой площадке в 250 км от космодрома Цзюцюань, но ей это не удалось.

Изображения и спутниковые снимки, распространенные в социальных сетях, указывают на то, что, возможно, первая ступень ракеты упала в двух километрах от космодрома. Известно, что сейчас идет расследование инцидента, чтобы выяснить, почему произошла авария, но как всегда Китай держит в секрете подобную информацию.

Многоразовая ракета "Чанчжэн-12А" имеет длину 62 метра и диаметр 3,8 метра Фото: X (Twitter)

Многоразовая ракета "Чанчжэн-12А" имеет длину 62 метра и диаметр 3,8 метра. Она работает на метане и жидком кислороде. Ракета создана на основе работающей на керосине ракеты "Чанчжэн-12", которая в настоящее время используется для запуска китайских интернет-спутников. Ракета "Чанчжэн-12А" способна вывести 12 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Пока что только две компании в мире способны запускать в космос многоразовые ракеты. Это американские компании SpaceX и Blue Origin.

Инцидент с ракетой "Чанчжэн-12А" стал уже второй неудачей для Китая, связанной с запуском многоразовых ракет за один месяц. Как уже писал Фокус, 3 декабря китайская компания LandSpace совершила первый запуск многоразовой ракеты "Чжуцюэ-3". Но этот запуск оказался неудачным, ведь ракета разбилась недалеко от запланированного места посадки.

Также Фокус писал о том, что ракета из Южной Кореи взорвалась во время исторического запуска в космос. Южнокорейская компания Innospace попыталась войти в историю 23 декабря, но ей это не удалось.